Departamentos de policía advierten sobre llamadas fraudulentas en el Área de la Bahía

Distintos departamentos de policía a lo largo del Área de la Bahía están emitiendo una alerta ante denuncias que ha recibido sobre delincuentes que llaman a los residentes haciéndose pasar por oficiales para estafarlos.

"La persona se identifica como un oficial de nuestra oficina, usan el nombre, el primer nombre correcto, esa información es pública entonces la pueden ver por la internet, y luego estas personas andan llamando a personas pidiendo dinero", explicó Javier Acosta, sargento de la Oficina del Alguacil del condado San Mateo.

Los supuestos funcionarios aseguran que la víctima tiene pendiente una orden de detención y que deben pagar un dinero para evitar terminar en la cárcel.

Según el modus operandi de los estafadores le exigen a la víctima que realice el pago a través de aplicaciones Cash App, Zelle, Venmo, e incluso también utilizando tarjetas de regalo.

Diferentes autoridades están alertando a la comunidad de esta modalidad de estafa, pues el pasado fin de semana, fueron varias las personas que recibieron llamadas de estafadores que se hacían pasar por agentes de policía o detectives de Fairfield.

Lo mismo ocurrió en Napa, donde los estafadores se hicieron pasar por un detective, haciendo preguntas sobre tarjetas de crédito y compras, también asegurando que eran de seguridad nacional.

Autoridades compartieron consejos para que personas no caigan en el engaño.

"No contesten el teléfono, si es alguien que conoces debe salir el nombre, y si es importante y no lo conoces y no lo agarras es importante que te dejen un mensaje", indicó Acosta.

Si has sido víctima o recibiste una de estas llamadas debes obtener el nombre, el número de teléfono y la agencia de la que la persona llama.

Si la llamada fue una estafa repórtala inmediatamente a las autoridades o llama al 911.

Recuerda que los verdaderos agentes encargados de hacer cumplir la ley no te llamarán ni te amenazarán con arrestarte si no pagas una multa por teléfono.