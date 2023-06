Podrían incrementar las tarifas de peajes de 7 puentes de la Bahía

La tarifa de peajes de siete puentes del Área de la Bahía podría aumentar a partir del primero de enero del 2024.

Y esto se debe al proyecto de ley SB 532 que los senadores Scott Wiener y Josh Becker presentaron el lunes, pues según ellos, el aumento ayudaría con la crisis financiera que afronta el transporte público.

“Asegurar que nuestros sistemas de tránsito público puedan sobrevivir, tenemos un problema grandísimo en que Bart, y Muni y AC Transit y otros sistemas ni tienen fondos suficientes sobre cinco años para operar”, indicó Scott Wiener, senador estatal.

El déficit presupuestario es de hasta $2.5 mil millones que enfrenta en los próximos cinco años el sistema de transporte público.

Por esa razón, el aumento $1.50 se aplicaría, según la propuestas, a los siguientes puentes.

Bay Bridge

San Mateo

Richmond

Dumbarton

Carquinez

Benicia

Antioch

Esto significaría, que conductores que cruzan actualmente el Bay Bridge, en vez de pagar $7 terminarían pagando $8.50.

Es importante aclarar que el peaje del icónico Golden Gate Bridge no será parte de este aumento, pero se espera que también aumente su tarifa de peaje a partir del sábado primero de julio del 2023.

“El peaje del Golden Gate Bridge aumentarán 35 centavos como parte del programa de aumento de las tarifas de cinco años”, indicó Paolo Cosulich, vocero del Distrito de Carreteras del Golden Gate Bridge.

Ceverina Feliciano, cruza el puente de la Bahía cuatro veces a la semana desde Antioch hasta San Francisco y asegura que la propuesta sería un duro golpe a su presupuesto.

"Porque imagínate la gasolina está cara, y más que ahora venir acá y a veces que no hay negocio, no conviene, no", afirmó Feliciano.

Wiener indicó que si esta medida no es aprobada es probable que el BART suspenda el servicio de fin de semana y de noche.

Si se aprueba el proyecto de ley, se estaría hablando de casi $1,000 millones para sistemas de transporte durante los próximos cinco años.

Por ahora la decisión final estaría en las manos de senadores, asambleístas y el gobernador.

"Sería horrible para la gente, la región, estudiantes no tener acceso al BART, al Muni, a otros sistemas", aseveró Wiener.