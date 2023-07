Dónde disfrutar de los partidos de la Copa Mundial Femenina en el Área de la Bahía

Ocurre una vez cada cuatro años, y cuando lo hace, la emoción previa y a lo largo de su calendario de un mes es palpable.

Esta semana marca el comienzo tan esperado de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, con partidos de primera ronda en Australia y Nueva Zelanda, donde se lleva a cabo el torneo. El torneo comienza el jueves y la final está programada para el 20 de agosto.

En esencia, esto significa que desde el aficionado al fútbol casual hasta el "He estado siguiendo el fútbol profesional femenino desde la década de 1990", es hora de descubrir dónde ver un partido, un puñado de partidos en apoyo de un equipo en particular o el torneo completo.

Para este último, ahora es el momento de verificar las vacaciones restantes y las horas de licencia por enfermedad para acomodar la visualización de los más de 60 juegos programados.

Danielle Slaton, ex integrante de la Selección Nacional Femenina de Estados Unidos (USWNT) y cofundadora del nuevo equipo de fútbol profesional femenino del Área de la Bahía, Bay FC, dijo: "Los deportes femeninos están experimentando un gran impulso y la Copa Mundial Femenina de este año solo agregará combustible al fuego. Existe una estrecha conexión entre la emoción que rodea al deporte y la fuerza de la gran comunidad que lo rodea".

El eslogan oficial de esta Copa Mundial Femenina es "Más allá de la grandeza", y aunque ciertamente se aplica a todos los equipos que representan a países de todo el mundo, parece particularmente aplicable a la USWNT.

Después de todo, han regresado a casa con el oro en cuatro Copas Mundiales anteriores, ganando el partido final en 2019 (realizado en Francia), 2015 (realizado en Canadá), 1999 (realizado en los EE. UU.) y 1991 (realizado en China).

Caminarán en los campos de Australia y Nueva Zelanda con cuatro estrellas en sus camisetas para representar esos éxitos pasados, y el equipo sin duda busca agregar otra estrella esta vez.

Una de las mejores cosas de vivir en el Área de la Bahía es el apoyo local para el fútbol profesional femenino. Está la franquicia Bay FC recién formada, parte de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL), que tendrá su temporada inaugural de juego en la primavera de 2024; el Área de la Bahía también es el hogar del equipo Oakland Soul de la USL W League.

Los lazos del Área de la Bahía con la próxima Copa Mundial Femenina son fuertes, con Reina Bonta, hija del fiscal general de California Rob Bonta y la asambleísta estatal Mia Bonta, D-Oakland, jugando para la selección nacional de Filipinas.

Dice Slaton: "El Área de la Bahía históricamente ha sido y continúa siendo un semillero para el fútbol femenino. La influencia de la región en la Copa Mundial Femenina será visible dentro y fuera del campo, ya que el 35 % de la plantilla de la USWNT tiene vínculos con el Área de la Bahía, con los fanáticos del Área de la Bahía animándolos y yo y otros fundadores del Bay FC involucrados en los comentarios y la transmisión del juego".

Las conexiones locales de la USWNT son una razón más para ver la Copa Mundial Femenina de este verano, incluso si un viaje a Australia y Nueva Zelanda está fuera de discusión. En lo que respecta a los eventos públicos del Área de la Bahía para el torneo, la organización sin fines de lucro Street Soccer USA se ha asociado con la ciudad de San Francisco para brindarles a los aficionados la Copa Mundial Femenina Village SF.

The "Village" contará con visualizaciones en pantalla gigante de los partidos de la Copa Mundial en diferentes lugares de la ciudad, y se puede acceder a cada lugar para estas proyecciones públicas a través del transporte público. El viernes, acude al Crossing en East Cut para el encuentro entre EEUU vs. Vietnam; el 26 de julio, Embarcadero Plaza será el lugar elegido para el partido entre EEUU y Holanda.

El 5 de agosto, el evento Village se dirige al JFK Promenade para el juego de octavos de final (la etapa eliminatoria del torneo); luego, el 10 de agosto, el evento regresa al Crossing at East Cut para el partido de semifinales. Para agregar al ambiente de celebración, cada WWC Village SF tendrá camiones de comida, comerciantes locales, actuaciones, actividades y música en vivo. Para conocer los horarios de inicio y reservar entradas gratuitas, visita https://www.worldcupsf.org/ .

Otra opción es dirigirse a PayPal Park para ver algunas fiestas de la Copa Mundial de la USWNT, organizadas por los San Jose Earthquakes. Estas fiestas gratuitas, que se llevarán a cabo en el Epicentro, están programadas para el viernes a las 6:00 p.m., para el encuentro entre Estados Unidos contra Vietnam; 26 de julio a las 6:00 p.m., para el encuentro entre EEUU contra Holanda; y el 1 de agosto a las 12:00 a.m. PT (sí, medianoche PT) para el encuentro entre EEUU contra Portugal.

Las fiestas contarán con una variedad de actividades, así como premios y obsequios, y habrá alimentos y bebidas disponibles para comprar durante los partidos. Para confirmar su asistencia, vaya a https://sjearthquakes.formstack.com./

Y hay muchos pubs locales en los que los cantineros gustosamente servirán pintas y subirán el volumen de sus televisores para escuchar mejor los comentarios de los partidos de la Copa Mundial, los silbatos precisos o cuestionables de los árbitros y los aficionados animando en los estadios.

En San Francisco, algunos lugares para ver deportes incluyen Kezar Pub a las afueras de Golden Gate Park, Mad Dog in the Fog en Haight Street, San Francisco Athletic Club en Divisadero y Hi Tops en Castro. En el este de la Bahía, está McNally's Irish Pub en el vecindario Rockridge de Oakland y el Athletic Club Oakland ubicado en Grand Avenue.

Para repasar la impresionante historia del USWNT y conocer los nombres de "aquella que se quitó la camisa después de anotar un tiro penal" y "la del cabello rosa/púrpura que peleó con Donald Trump" antes de dirigirse a un evento público o pub, considere ver uno de estos documentales:

"LFG" (se centra en el USWNT y su impulso por la igualdad salarial); "Atrévete a soñar: la historia de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos"; y "El mundo a sus pies: la legendaria historia de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos".

O, cuando se dirijan a una reunión de la Copa Mundial Femenina, usa los AirPods y escucha "The Women's Soccer Show", "Snacks" con los miembros de USWNT Sam Mewis y Lynn Williams o "Attacking Third": cada uno de estos podcasts se enfoca en el fútbol femenino.

Y, en el episodio del podcast "Podemos hacer cosas difíciles con Glennon Doyle" "Una leyenda dice adiós al juego", Megan Rapinoe, miembro actual de la USWNT, habla con Doyle sobre su legado, su retiro después de la Copa Mundial Femenina de 2023 y cómo cree que le irá a la USWNT en el torneo.

A Doyle y a la ex jugadora del USWNT Abby Wambach (esposa de Doyle), Rapinoe les dice: "No solo quiero ganar, sino que creo que definitivamente tenemos el equipo para ganar. Nuestro equipo es tan talentoso y tan dinámico de muchas maneras diferentes".

También hay una multitud de libros relevantes, como "El equipo nacional: la historia interna de las mujeres que cambiaron el fútbol" de Caitlin Murray, "Mujeres futbolistas: los íconos, rebeldes, estrellas y pioneras que transformaron el hermoso juego" de Gemma Clarke y autobiografías de miembros del USWNT pasados ​​y presentes, como Rapinoe, Morgan, Wambach, Ertz, Brianna Scurry y Mia Hamm.

Para los lectores más jóvenes, hay títulos como "World Cup Women: Megan, Alex, and the Team USA Soccer Champs" escrito por Meg Walters e ilustrado por Nikolai Smith y "¿Qué es la Copa Mundial Femenina?" escrito por Gina Shaw e ilustrado por Ted Hammond.

Una consideración final para los fanáticos del Área de la Bahía es qué ponerse mientras ven la Copa Mundial Femenina, es decir, cómo mostrar visualmente su apoyo a este importante evento cuatrienal y al USWNT.

Las tiendas en línea de U.S. Soccer y FIFA son ciertamente opciones cuando se trata de ropa para fanáticos. Otra decisión aceptable es reutilizar la vestimenta del 4 de julio usada recientemente e ir con un tema patriótico al cantar "¡U-S-A!" y compartiendo con entusiasmo el dato de "¿Sabías que este equipo tiene conexiones en el Área de la Bahía?" a una persona cercana.

Simplemente no se sorprenda cuando digan "sí".