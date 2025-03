Sistema de tormentas en la Bahía: lluvias, fuertes vientos y tormentas eléctricas

Un sistema de tormentas afectará al Área de la Bahía desde el miércoles hasta el jueves en la tarde lo que podría provocar niebla dispersa y tormentas eléctricas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Las temperaturas máximas diurnas estarán principalmente entre 10 y 15 °C en la costa y el interior, y entre 10 y 15 °C en la bahía. Las mínimas nocturnas estarán entre 5 y 6 °C.

Meteorólogos indican que un patrón meteorológico activo traerá la primera ronda de lluvias al Norte de la Bahía el miércoles por la mañana y continuará moviéndose hacia el sur durante la tarde.

Se esperan fuertes vientos del sur, con ráfagas de entre 48 y 88 mph durante un período relativamente largo, lo que ha llevado al servicio meteorológico a emitir una alerta por fuertes vientos para toda el Área de la Bahía y la Costa Central el miércoles desde las 8:00 a. m., hasta las 8:00 p. m.

