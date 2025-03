Lluvias ligeras e intensas se esperan para el resto de la semana en el Área de la Bahía

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que la zona de la Bahía reciba lluvias ligeras a última hora del martes, seguidas de posibles lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y oleaje alto entre el miércoles y el jueves.

La estimación actual prevé un total de precipitaciones desde la tarde del martes hasta la tarde del jueves de una a dos pulgadas en toda la región y de hasta tres pulgadas en las cordilleras costeras.

El miércoles se esperan lluvias y vientos moderados en toda la zona: los condados del norte de la Bahía, San Francisco, la península, el este de la Bahía, el sur de la Bahía, Santa Cruz y Monterey.

No solo eso, sino que se esperan más precipitaciones el viernes hasta principios de la semana que viene, aunque el servicio meteorológico dijo que todavía hay margen para que los totales de lluvia fluctúen.

🌧️Rain returns to the region Tuesday night as the first in a series of storms impacts the Bay Area and Central Coast. Forecast rain totals are generally 0.5-2" with up to 4" possible in the coastal ranges. Additional storms are expected Friday into the upcoming weekend. #CAwx pic.twitter.com/avaiYC8D8J