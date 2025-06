Guía de eventos de las celebraciones del feriado de Juneteenth en el Área de la Bahía

El Área de la Bahía llevará a cabo varias celebraciones en el marco del feriado de Juneteenth.

Esta festividad celebra la verdadera liberación de las últimas personas negras esclavizadas en Texas, el 19 de junio de 1865, dos años después de que el presidente Abraham Lincoln firmara la Proclamación de Emancipación.

En 2021, el presidente Joe Biden la designó feriado federal, ampliando su reconocimiento más allá de la comunidad afroamericana.

A continuación, encontrarás una guía de eventos a los que podrás acudir:

Festival Hella Juneteenth 2025

Dirección: Museo de Oakland de California - 1000 Oak Street, Oakland, CA 94607

Fecha y hora: jueves de 12:00 p.m., a 5:00 p.m.

Sitio web: https://museumca.org/

Celebración de la creatividad, la libertad y la alegría de las personas negras, organizada por Hella Creative en OMCA.

El evento contará con dos escenarios de música en vivo, exhibiciones de arte interactivas, una selección selecta de vendedores de propietarios negros, el regreso de The Cookout Plate, la atención a chefs y restaurantes, y mucho más.

El miércoles 18 de junio también habrá una carrera Freedom Run 5K en Lake Merritt y una cena Futureproof en OMCA.

UNSTAGED: Celebrando Juneteenth

Dirección: Entre 5th Street y 6th Street en Market Street, San Francisco

Fecha y hora: jueves de 4:00 p.m., a 7:00 p.m.

Sitio web: https://www.marketstreetarts.org/unstaged

Inicia la temporada 2025 de UNSTAGED, un espectáculo interactivo gratuito de arte y en vivo en Market Street cada tercer martes, organizado por Market Street Arts.

Celebra Juneteenth y el arte y los artistas afroamericanos con música en vivo, artistas callejeros, experiencias culinarias, batallas de breakdance, arte interactivo y mucho más, en colaboración con SF Black Wall Street.

Festival de Comedia Juneteenth de San Francisco

Dirección: The Function SF: Club de Comedia y Bar en Market Street 1414, San Francisco

Fecha y hora: Horarios seleccionados de jueves a domingo

Sitio web: https://www.eventbrite.com/

Disfruta de tres noches de comedia y risas con un fin de semana completo con los mejores comediantes afroamericanos de la Bahía, todo bajo un mismo techo en The Function, un club de comedia y bar de propiedad afroamericana.

Este evento es para mayores de 21 años.

Juneteenth de Antioch: Una celebración de la libertad

Dirección: Parque Williamson Ranch en Antioch

Fecha y hora: jueves 19 de junio, de 4:00 p.m., 8:00 p.m.

Sitio web: https://www.antiochca.gov/juneteenth/

Celebra Juneteenth con la ciudad de Antioch en su cuarta celebración anual patrocinada por la ciudad.

Incluye presentaciones en vivo, música, comida, vendedores, actividades para niños y adultos, y mucho más.

35.º Desfile y Festival Anual Juneteenth de Vallejo

Dirección: Barbara Kondylis Waterfront Green - 301 Mare Island Way en Vallejo

Fecha y hora: sábado de 9:00 a.m., a 10:30 a.m. Se realizará un desfile, seguido de un festival de 11:00 a.m., a 5:00 p.m.

Sitio web: https://vallejojuneteenth.com/

Comienza el día con un desfile con vendedores y expositores locales en el centro de Vallejo, que culminará en el paseo marítimo.

Disfruta de entretenimiento en vivo, puestos de comida y artículos promocionales, actividades infantiles, pinta caritas y mucho más.

Aprende sobre salud y bienestar, capacitación laboral y oportunidades de empleo, propiedad de vivienda, planificación financiera y servicios para niños y familias.

Desfile y Festival Juneteenth de Richmond

Dirección: Parque Nicholl - 3230 Avenida Macdonald en Richmond

Fecha y hora: sábado de 10:00 a. m., a 6:00 p. m.

Sitio web: https://ci.richmond.ca.us/

El desfile comenzará a las 10:00 a. m., en la Escuela Secundaria Kennedy y finalizará en el Parque Nicholl.

El festival contará con más de 20 artistas locales, música en vivo durante todo el día, transmisión desde el lugar desde 106.1 KMEL, una zona juvenil, vendedores de comida local y mucho más.

Desfile y Fiesta Vecinal Anual del Juneteenth en San Francisco

Dirección: Market Street y 8th Street ( 1200 Market Street) en San Francisco

Fecha y hora: domingo, 11:00 a. m.

Sitio web: https://www.eventbrite.com/

El desfile comenzará a las 11:00 a. m., en Market Street y continuará hasta 8th Street, con artistas callejeros, música en vivo, una zona infantil y una exhibición de autos.

Después del desfile, se celebrarán varias fiestas vecinales para continuar con las festividades.