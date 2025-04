Julia Argüello conecta con su cultura mexicana a través del baile y el arte

Julia Argüello es una pequeña mexicana que resalta en varias actividades como el taekwondo, el folclor y el arte.

“A mí me gusta dibujar, y también taekwondo porque me gusta defenderme, y el folclor porque me gusta bailar”, aseguró Julia.

A través de sus talentos, especialmente el baile folclórico, la pequeña, de 9 años, ha encontrado la forma de conectar con la cultura y tradiciones mexicanas.

“A mí me gusta el folclor y cómo se ven los vestidos de todos los colores y los bailes allá”, dijo Julia.

Al preguntarle, ¿cuál es tu comida favorita?, respondió:

“A mí me gusta más el pozole, pero a veces solo mi mamá lo hace poquitos, pero ella tiene más cosas que a mí me gustan”, aseveró Julia.

La pequeña aseguró que si pudiese ser invisible por un día y hacer una travesura ella:

“Yo iría a la tienda y me compraría muchas cosas, y dejaría poquito dinero, pero no suficiente para pagar todo”, afirmó Julia.

Pero, si su talento fuese ser súper héroe Julia haría lo siguiente para salvar al mundo.

“Te puedes defender si te están haciendo bullying, a veces las palabras no nos dejan entonces tienes que decir a mí no me gusta”, indicó Julia.