Fin del Título 42: organizaciones de la Bahía se preparan para recibir a inmigrantes

Durante los últimos tres años el Título 42 permitía a Estados Unidos expulsar a inmigrantes sin ofrecerles una audiencia de asilo, sin embargo, el fin de la política ahora está generando confusión.

Varios son los que creen que, a partir del jueves, podrán cruzar la frontera sin problema.

Pero según Blaine Bookey, vocera del Centro Legal UC Hastings, la realidad será lo opuesto a causa de una nueva regla de la administración Biden.

”Creo que va empeorar la situación en la frontera, mucha gente está muy confundida y han estado mucho tiempo para pedir oportunidad para pedir asilo, y mañana esa nueva regla va limitar quién puede calificar”, indicó Brookey.

Ahora migrantes que no son de México, no serán elegibles para pedir asilo si es que pasan por otras naciones y no piden asilo ahí primero.

Tal como las caravanas de Centroamérica.

La excepción sería si pueden obtener una cita adelantada a través de la aplicación móvil CBO One, pero los espacios son limitados.

”Y si uno no puede mostrar que califica por asilo va llevar consecuencias muy duras, si una persona es deportada bajo esa nueva regla no va poder regresar por cinco años y puede estar a riesgo de enfrentar cargos criminales aquí en Estados Unidos”, aseguró Brookey.

Por esta razón, Brookey irá a la frontera el jueves para ayudar a familias a obtener esa cita y a combatir la desinformación de los coyotes.

El Departamento de Seguridad Nacional también advirtió a inmigrantes sobre las nuevas reglas pues ya están viendo un incremento en el número de personas intentando cruzar la frontera. Solo el martes cruzaron 11,000 personas.

Debido a esta situación, organizaciones en la Bahía se están preparando para poder recibir a esos inmigrantes que logren llegar hasta acá.

La organización Caridades Católicas afirmó que en los últimos meses han visto llegar a ciudadanos colombianos y esperan que los números suban por lo que están ampliando sus servicios legales y de comida.