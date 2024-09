Cómo beneficia la caída de la inflación a residentes el Área de la Bahía

De acuerdo a la Oficina de Estadísticas Laborales la inflación cayó en el país al 2.5% en agosto, su mínimo desde el 2021.

“En este caso sabemos que el costo de la gasolina está bajando, esas son excelentes noticias para nuestra comunidad. El costo de los productos comestibles en este caso no ha bajado tanto”, dijo Jesús Flores, director ejecutivo de Latino Business Foundation, Silicon Valley.

Impactando también de manera positiva a los pequeños negocios en San José.

“El pequeño negocio ajusta sus precios. Esto obviamente le atrae más ventas o mejores, ser más servicios y esto afecta a sus empleados y directa e indirectamente también a la comunidad en general”, indicó Flores.

Sin embargo, a pesar de las cifras prometedoras para la comunidad y que la economía esté en movimiento, la recomendación es seguir cuidando tu dinero para no sentir golpes al bolsillo.

“Tenemos que seguir haciendo una buena auditoría de lo que en verdad necesitamos y consumir y comprar solamente eso. Tenemos que seguir cuidando nuestro, es nuestra economía local y familiar”, afirmó Flores.

Flores enfatizó que las familias deben comprar lo necesario.

“No gastar dinero en lo que no necesitamos por decir sí, vamos a comprar, a preparar un pollo, hay que comprar lo que es el pollo y lo que se va a necesitar, los ingredientes y no comprar extras, cosas que no necesitamos”, añadió Flores.