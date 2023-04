Consejos para ahorrar durante la inflación

Analistas aseguran que parece que la inflación se está controlando, sin embargo, los precios siguen elevados.

Personas como Germán Cap, quién lleva años cortando y vendiendo carne en La Misión de San Francisco, asegura que el mercado no se recupera y que los clientes no compran tanta carne porque simplemente no les alcanza el dinero.

"Vendes menos carne que antes de la pandemia. Sí se vende menos, se vendía más antes de la pandemia", dijo Germán.

Y es que el año pasado se registró una inflación histórica que aún sentimos, a pesar de que en marzo los precios aumentaron menos que hace un año, de un 6% a un 5%.

"Pues esas bajas no se traducen inmediatamente en los supermercados y además los salarios no han subido de manera acordé", explicó Christian Monjares, planificador económico.

Pero, qué puedes hacer para ahorrar en medio de la alza de precios de alimentos y otros rubros.

"No gastar excesivamente, gastar a consciencia. Existen planes de pensión o de retiro y las personas pueden empezar a poner dinero allí, ese dinero va a ser libre de impuestos y puede que tengan hasta un ahorro", indicó Monjares.

Economistas predicen que la situación del país mejorará sustancialmente a partir del segundo semestre de este año.