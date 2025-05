Incendios en la Bahía: incendio de vegetación quema 2 acres cerca de Guadalupe Landfill en San José

Varios incendios se registran en varias áreas del Área de la Bahía.

A continuación, información sobre estos siniestros.

Bomberos intentan controlar un incendio reportado cerca de Guadalupe Landfill al sur de San José.

El incidente reportado ocurre en la cuadra 15900 de Guadalupe Mines Road.

Este es un incendio vegetación de nivel 1 y las llamas están quemando maleza espesa, según los bomberos.

Se han quemado al menos 2 acres.

Bomberos intentan controlar un incendio de vegetación en el área de Story Road y Remillard Court en San José.

UPDATE: 2.5 acres. Slow-to-moderate rate of spread. Anticipating forward progress to be stopped in next 5-10 minutes.