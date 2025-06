Incendios en el Área de la Bahía: reportan incendio de vegetación en Belmont

Varios incendios se han registrado el viernes en algunas ciudades del Área de la Bahía.

A continuación, te ofrecemos información de los siniestros que han ocurrido:

Incendio cerca de Coyote Creek en San José

Un incendio se reporta cerca del Coyote Creek en el área de Galveston Avenue y Summerside Avenue.

Incendio de vegetación en Belmont

Bomberos intentan controlar un incendio de vegetación reportado cerca de Belmont Sports Complex y la autopista 101.

Autoridades recomendaron evitar el área.

