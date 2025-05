En detalle: cómo protegerte de ICE si tienes cita en una corte de inmigración

Las imágenes de personas siendo arrestadas al salir de sus citas en la corte de inmigración en San Francisco han despertado una gran inquietud entre quienes se encuentras en procesos migratorios.

Por esta razón, Telemundo 48 habló con un abogado de inmigración quien nos explicó cuáles son las opciones que tiene la comunidad inmigrante para evitar el riesgo de ser detenido si debe presentarse ante un juez.

Noticias California 24/7 en Telemundo 48. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

“Solicitar o un aplazamiento, o una moción para comparecer por video. Solo es de pedirlo de manera individual, ‘yo quiero comparecer por video’ y yo creo que los jueces sí van a entender tomando en cuenta lo que está pasando”, explicó Andrew Newcomb, abogado de inmigración.

Como solicitar una cita virtual

A través de una carta escrita en inglés la persona debe explicar por qué necesita asistir virtualmente. Debe enviarse al menos 10 días antes de la audiencia y organizaciones pueden ayudar a los inmigrantes a escribirla correctamente.

Qué debes hacer si tu audiencia es en los próximos días

“Si tiene su audiencia mañana desafortunadamente no hay opción, porque no es suficiente tiempo para que el juez haga un aplazamiento o una moción como tal. Tienen que ir en persona porque si no, les van a emitir una orden de deportación en ausencia y eso ya no lo van a poder contrarrestar”, indicó Newcomb.

¿Puedes recibir algún tipo de apoyo si tienes que presentarte en persona?

“Lo que estamos ofreciendo es acompañamiento. Es ir con las personas a su corte para asegurar que las personas no están solas y que pueden seguir con su proceso y oportunidad”, afirmó Adriana Guzmán, vocera de la organización Fe en Acción del Área de la Bahía.



Las organizaciones Fe en Acción y Contra Costa Immigrant Rights Alliance cuentan con voluntarios y abogados.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“Pueden contactarnos a la línea de Respuesta Rápida del condado San Mateo al (203) 666-4472 para coordinar detalles. Si algo ocurre lo que hacemos es conectarlos con los abogados de la Red de Respuesta Rápida para que puedan asesorarle ellos como abogados”, informó Guzmán.

Otra recomendación es investigar qué juez revisará tu caso y el historial de decisiones favorables.

Esto lo puedes hacer visitando la página web en el siguiente sitio web www.tracreports.orh.

“Trac- asilo por juez o assylum by judge le lleva a una página donde tienen todos los jueces organizados por tribunal en orden alfabético y su tasa de aprobación, cualquier juez que tenga una tasa mayor de 60-70% es un juez muy favorable”, aseveró Newcomb.

Aunque las detenciones que se han llevado a cabo en las cortes de inmigración han generado temor e incertidumbre, las organizaciones recalcaron que éstas han sido casos específicos.



“Es importante recordar que no ha habido redadas, los casos que han ocurrido han sido específicos. Entonces es importante atender su corte”, dijo Guzmán.

“Entiendo el miedo, entiendo el riesgo. El efecto de no asistir a su cita es una garantía de deportación con esta administración, y no solo irán contra usted sino contra todas las personas que encuentren en su domicilio desafortunadamente. Siempre es mejor ir a su audiencia y pelear su caso”, enfatizó Newcomb.