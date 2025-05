Comunidad hispana sufre de ansiedad y depresión ante políticas migratorias

La separación de familias causadas por temas migratorios o deportación dejan profundas cicatrices emocionales y rupturas que afectan la salud mental.

El esposo de María fue detenido y se encentra desde hace más de un año en un centro de detención.

“Es un miedo, un temor a salir, una angustia de que salgamos y no regresar. No regresemos con la familia como lo hizo mi esposo”, aseguró María.

Telemundo 48 conoció a María cuando su esposo llevaba apenas dos meses detenido, desde entonces, según ella, la salud de su esposo se ha deteriorado.

“Se quiere despedir, dice, si me pasa algo me despido de ustedes, para mí es una mortificación bien grande porque tengo que sacar a mi hija adelante. Está mi esposo, está la renta, no hay trabajo, es una cosa para mi bien, pero bien, bien difícil”, aseguró María.

Su hija, quien decidió no hablar frente a la cámara, acaba de cumplir 15 años. Su único deseo de quinceañera fue visitar a su padre, pero la distancia y la falta de recursos hicieron ese sueño imposible.

“La tengo en terapia no puede, no puede superar que su papá este detenido”, afirmó María.

La detención ocurrió en el 2024, el último año del gobierno del expresidente Joe Biden, un año que cerró con más de 271,000 deportaciones según informes de ICE.

Ahora en el 2025, crecen los temores entre la comunidad migrante con el regreso de Donald Trump a la presidencia.

“Desafortunadamente, consecuencia de toda esta política inmigratoria, todo el mundo ha sido afectado de adultos a niños y cualquier trastorno de salud mental puede ocurrir ya ansiedad, depresión, hasta un trastorno postraumático”, explicó Julio Monterrey, médico psiquiatra.

Monterrey dijo que ha tratado a más pacientes en relación a temas migratorios.

“Eso requiere tal vez de una intervención de un profesional, precisamente porque son demasiado los factores que están contribuyendo al riesgo de un problema de salud mental”, declaró Monterrey.

Los menores son especialmente vulnerables.

Según el American Migration Council, los niños separados repentinamente de sus padres sufren lo que se conoce como estrés tóxico, esto puede aumentar el riesgo de desarrollar depresión e incluso enfermedades físicas.

“Si llegara a darse el caso de una deportación, una separación de la familia, es importante que los padres platiquen sobre cuál es el plan. Al tener el plan, la incertidumbre comienza a bajar y los padres de familia tienen menos ansiedad, los hijos tienen menos ansiedad porque ellos saben que va a haber un plan y que todo va a estar bien hasta en los casos más difíciles”, aseveró Monterrey.

La próxima audiencia del esposo de María aún no tiene fecha. Ella continúa esperando junto a su abogado.

“Estoy en depresión, no les puedo mentir, siempre digo por qué a mí y a veces digo no, no más a mí no, no más a mí. No soy la única que está pasando por esta situación”, expresó María.

Si necesitas ayuda hay recursos y organizaciones que estan disponibles para asistirte uno de ellos es United Way, puedes comunicarte llamando o mandando mensaje de texto al 211.