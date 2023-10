Consejos de seguridad si vas a salir a celebrar Halloween en la Bahía

Llegó el tan ansiado día de Halloween o noches de brujas y familias a lo largo de la Bahía se preparan para disfrutar de este día.

Disfrazarse, salir a pedir dulces, o participar de celebraciones el 31 de octubre es una costumbre que muchos disfrutan cada año.

Pero lo más importante es hacerlo de una manera segura, y para esto el Departamento de Bomberos de San José compartió consejos de seguridad para toda la comunidad.

"Caminar en grupos, traer una luz, siempre mire a ambos lados antes de cruzar la calle", explicó Jerry May , vicepresidente de los bomberos de San Jose local 230.

Autoridades aseguran que la noche de brujas es uno de los días más mortales por accidentes automovilísticos con peatones, por esa razón se recomienda a conductores:

Llamar al 911 si ve alguna actividad sospechosa

No usar el teléfono celular mientras conduces

Evita conducir de 5:00 p.m., a 9:00 p.m., y si lo haces ten precaución

"Maneja más lento porque en esta época la cosa es que no hay mucha luz afuera, y por eso es muy fácil para chicos andar por la calle porque no hay mucha luz", dijo May. "En el momento de salir a pedir dulces con sus hijos recuerde llevar una linterna, vestir colores llamativos, o usar cintas reflectantes en su ropa o disfraz".

Para los que tengan decoraciones con velas, o lo que empiezan a celebrar desde ya el Día de Muertos.

"Si tienes una vela prendida necesitas estar cerca, no puedes salir de la casa porque es muy peligroso para tener un incendio desde casa", aseguró May.

Además de ser una noche mágica, y espeluznante, puede traer graves riesgos de seguridad, incendios, quemaduras y accidentes automovilísticos, pero este año puede ser diferente si todos actúan de manera responsable y segura.