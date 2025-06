Abogados reportan un aumento en las estafas migratorias

Algunos abogados de inmigración reportan que los casos de estafas van en aumento ya que los criminales se aprovechan de la desesperación de muchos inmigrantes que solo buscan ayuda legal y caen en las manos de personas sin escrúpulos.

“Yo tuve un abogado que yo le pagué para que me arreglara y a la hora, después, cuando fui a presentarme ya se había desaparecido”, aseguró Gilberto, víctima de estafa.

El afectado pagó $5,000 y el supuesto abogado le dijo que en 90 días le llegaría su tarjeta verde o Green Card, y debido a la situación con el nuevo gobierno, Gilberto ya tomó una decisión

“Me voy a ir para México porque mi familia está allá, y yo ya tengo aquí 19 años”, indicó Gilberto.

Los estafadores también usan las redes sociales para robar.

“Hemos recibido casos donde, por ejemplo, una persona se hizo pasar por abogado en Facebook explicando que podía ayudar a la persona con su orden de deportación, y después le hizo una audiencia por videollamada diciendo que esta otra persona que era un juez y se iban a brincar todo el proceso, pero tenía que pagar más dinero para quitarle la deportación y darle directamente la ciudadanía. Obviamente eso está completamente erróneo”, explicó Ángel Rodríguez, abogado de inmigración.

Rodríguez aseguró que sí hay abogados legítimos que tiene publicidad en las redes sociales, pero trabajan en persona con sus clientes así que recomienda lo siguiente:

Haz una cita en persona

Nunca confíes en mensajes telefónicos ni promesas, ya que los abogados no pueden predecir lo que ocurrirá en el futuro

No pagues altas cantidades de dinero al iniciar del proceso

Un verdadero abogado no se molesta si le pides el número de su licencia como jurista

Una vez que tengas ese número, ve a la página web https://www.calbar.ca.gov/ la cual puedes usarla en español.

Ingresa el número de la licencia del abogado para saber si ese abogado tiene la licencia vigente o tiene quejas por parte de clientes.

Es importante que tengas en cuenta:

“Encontrar a personas intermedias por las redes sociales como Facebook, WhatsApp, teléfonos y no verla en persona, en su oficina, y verificar que es abogado lamentablemente te expones a un fraude”, dijo Rpdríguez. “Migración no tiene fechas fijas para cuándo tu caso va a ser resuelto. Tenemos proyecciones basados en casos similares, pero no significa que eso va a ser siempre el caso”.

Si fuiste víctima de una estafa, no tengas miedo en denunciar el caso ante la Oficina del Fiscal de Distrito del condado donde vives.