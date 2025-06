La Copa Mundial de Fútbol de 2026 llega al Área de la Bahía: esto es lo que debe saber

La Copa Mundial llega a Norteamérica por primera vez en tres décadas, y seis partidos se disputarán aquí mismo, en el Área de la Bahía, en el Levi's Stadium. Tanto si eres un apasionado del fútbol mundial como si eres nuevo en el evento deportivo más visto del mundo, aquí te contamos lo que debes saber sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 y cómo puedes disfrutar de la acción.

Más grande que nunca

La Copa Mundial de 2026 será la más grande de la historia, en prácticamente todos los sentidos. Será coorganizada por México, Estados Unidos y Canadá, lo que marca la primera vez que una Copa Mundial es organizada por tres países. México lo ha sido dos veces antes, en 1970 y 1986, y Estados Unidos lo fue una vez en 1994. Canadá será la sede por primera vez.

Entonces, ¿por qué necesitamos tres países anfitriones esta vez? Bueno, mucho ha cambiado desde la última vez que el Área de la Bahía vio acción en la Copa Mundial en 1994. En aquel entonces, los partidos se jugaban en Stanford, que entonces contaba con el estadio más grande de la región. Participaban 24 equipos, que disputaron 52 partidos en nueve ciudades de Estados Unidos.

Pero la Copa Mundial ha crecido. Se expandió a 32 equipos a partir de 1998, y a partir de 2026, habrá 48 equipos compitiendo por el máximo galardón del fútbol. A lo largo de aproximadamente un mes, jugarán 104 partidos en 16 ciudades diferentes de los tres países anfitriones.

El calendario

Para ser obvio, 104 partidos son muchísimo fútbol, ​​o como lo llaman en el resto del mundo, fútbol americano. Y no olvidemos que el fútbol americano (el que se juega con un balón redondo) es el deporte más popular del mundo. Pero el deporte más popular aquí en Estados Unidos es el fútbol americano, el que se juega con goles de campo y touchdowns, así que no debería sorprender que todas las sedes estadounidenses para la Copa Mundial de 2026 sean estadios de la NFL. Eso no es un problema, porque la Copa Mundial comienza el 11 de junio, mucho antes de la temporada de la NFL.

La acción comienza con la fase de grupos, donde los 48 equipos se dividen en doce grupos de cuatro, y luego los cuatro equipos de cada grupo se enfrentan entre sí. Cinco de esos partidos se jugarán en el Levi's Stadium: los días 13, 16, 19, 22 y 25 de junio. (Los partidos de la Copa Mundial de 2026 se jugarán con tres días de diferencia para que los jugadores tengan tiempo de recuperarse y los aficionados puedan viajar).

Después de la fase de grupos, los dos primeros equipos de cada grupo, más los ocho primeros terceros, avanzan a las rondas eliminatorias. Y ahí es donde se abre una colosal nueva llave del torneo que comienza con dieciseisavos de final y continúa durante cuatro rondas más hasta que se corona al ganador. Un partido de dieciseisavos de final se jugará en el Levi's Stadium el 1 de julio.

¿Quiénes juegan?

Bien, ya sabemos las fechas. ¿Pero qué equipos juegan aquí en el Área de la Bahía? En resumen: Aún no lo sabemos. De hecho, a un año del torneo, aún no sabemos quiénes están clasificados para competir en el Mundial.

Hay seis confederaciones —una por cada continente, con algunas excepciones— y a cada una se le ha asignado un número determinado de plazas para el Mundial de 2026. La UEFA (la confederación europea) tiene la mayor cantidad, con 16 plazas, y la OFC (la confederación que incluye las islas que rodean Australia, pero no Australia misma) tiene la menor cantidad, con solo una plaza. Cada confederación tiene su propio torneo para decidir quién obtiene esas codiciadas plazas, y al final del proceso, seis países que no se clasificaron pueden competir en un torneo eliminatorio para hacerse con las dos últimas plazas para el Mundial.

Un año antes de la competición, algunos equipos ya se han clasificado, entre ellos Argentina, el vigente campeón. A partir de junio de 2025, otros equipos clasificados son Japón, Nueva Zelanda, Irán, Jordania, Uzbekistán y Corea del Sur. Los tres países anfitriones también se clasifican automáticamente y juegan sus primeros partidos en casa. Por lo tanto, ya sabemos que la selección nacional de México inaugurará el torneo en la Ciudad de México el 11 de junio, y el 12 de junio, Estados Unidos y Canadá jugarán sus primeros partidos en Los Ángeles y Toronto, respectivamente.

Para los demás equipos, el sorteo de la Copa Mundial en diciembre de 2025 determinará quiénes estarán en qué grupo y dónde jugarán.

Cómo conseguir entradas

El primer paso para conseguir entradas para el Mundial es saber cuándo están a la venta. Esto significa crear una cuenta en FIFA.com y registrarse para recibir notificaciones cuando haya entradas disponibles. La FIFA es el único vendedor oficial de entradas para el Mundial. Incluso las entradas de segunda mano solo se pueden comprar y vender a través de la plataforma de la FIFA.

Las primeras entradas disponibles (Fase 1) suelen venderse mediante un sorteo aleatorio, donde todos los que se inscriban antes de una fecha determinada tienen las mismas posibilidades de conseguir asientos. Este sorteo suele tener lugar en otoño (probablemente en septiembre u octubre de 2025), lo que significa que podrías comprar entradas para un partido en el Levi's Stadium antes de saber quién jugará ese partido.

Luego, en diciembre de 2025, el sorteo del Mundial emparejará a los equipos con sus oponentes de la fase de grupos y asignará las sedes de esos partidos. Casi inmediatamente después de saber dónde jugará cada equipo, la FIFA probablemente lanzará otro lote de entradas (Fase 2), que se venderán por orden de llegada. Si no consigues esas entradas, a veces hay otro sorteo aleatorio (Fase 3) para entradas de última hora. (Si quedan entradas, la Fase 4 suele ser la vuelta al sistema de venta por orden de llegada, hasta agotarlas).

¿Cuánto costará?

La estructura de precios era sencilla en el Mundial de 2022 en Catar. Las entradas baratas rondaban los $70 en las primeras rondas, y las mejores rondaban los $1,600 para la final, con muchas opciones intermedias. También había paquetes de hospitalidad de alta gama con un precio total muy superior a ese rango. Aunque los detalles aún no se conocen, se rumorea que la FIFA podría considerar la implementación de precios dinámicos por primera vez en este Mundial, algo que probablemente les resulte familiar a los aficionados al deporte estadounidenses, aunque su adopción ha sido más lenta en otros países. ¿En resumen? El Mundial de 2026 podría ser el más grande de la historia... para tu bolsillo