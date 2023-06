Productor de cine mexicano da vida a personajes que ha quedado en el olvido

Un director y productor mexicano utiliza la técnica de la acuarela para dar vida a personajes en películas.

Por medio de sus películas, Antonio Contreras, captura la belleza y el glamour de figuras icónicas de la moda.

"Mi estética es muy diferente, es muy mexicana, y creo que es lo que le ha dado a las películas ese toque especial, cuando presentamos, hemos llegado a presentar en Paris, en South África es algo que me da orgullo", aseguró Antonio.

El productor de cine nació y creció en la Ciudad de México, pero en 1992, se mudó al Área de la Bahía.

"En aquel entonces Mexico tenía muchos problemas aceptando a la gente gay, entonces una de las razones por las que yo decidí rehubicarme, y el Área de la Bahía me abrió los brazos", afirmó Antonio.

Desde ese entonces ha dedicado gran parte de su vida y de su gran talento a darle vida a personajes, que según él han quedado en el olvido.

"Dar a conocer artistas que quizás no tenían demasiada atención o que se olvidó la gente de ellos, pero fue gente que influenció demasiado en la moda", dijo Antonio.

Ha sido tan grande el éxito de sus películas en México y en Paris, que Antonio ha recibido varios reconocimientos.

"Hemos ganado por mejor documental, hice una película de Frida Khalo, es un tema que se tenía que tocar, pero yo hablé acerca de la moda y el amor que tenía acerca de la moda. Porque a pesar de que Frida era comunistas le gustaba su ropa y se gastaba su dinero en su ropa", explicó Antonio.

Documéntales como el de Frida y su más reciente trabajo "The Girl from the 7th Avenue" seguirán llegando a festivales y teatros.

Por ahora Antonio dice que continuará siendo la diva del surrealismo.

"Diva Surrealismo, el surrealismo de las divas, creo que yo encuentro una diva hombre y mujer, y lo llevo a un punto poco surrealista". Aseveró Antonio.