“El cielo en la boca”: latina conquista el paladar de las personas a través de sus chocoflan

Su talento y el gusto por la repostería ha inspirado a Jackie Aguilar a crear su propio negocio de flanes.

Como mujer emprendedora, Jackie ha conquistado el paladar de sus clientes, con el delicioso sabor de sus flanes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Porque sin importar qué tanto hayas comido, siempre habrá espacio para un delicioso postre que de seguro te hará más feliz.

"Ay! Porque te da felicidad la vida, yeah, es un postre diferente que no se ve en cualquier lugar", aseguró Jackie, repostera de Lahomegirlbakes.

La idea de crear su propio negocio desde casa, nacería por dos razones, la primera debido a la pandemia.

"No quería depender solamente del desempleo cuando cerró mi trabajo, y es cuando dije, pues puedo hacer algo con mis flanes", dijo Jackie.

Y la segunda por un desafío que su esposo le haría.

"Mi esposo un día llegó y me dijo, se me antoja un Chocoflan, yo dije: un chocoflan?. Digo bueno nunca he hecho un chocoflan yo, y pero cuando una persona me hace un reto, pues lo tengo que cumplir", aseguró Jackie.

Así que para esta Salvadoreña el reto no le quedaría nada difícil.

Pero la impulsó a ver la oportunidad de negocio, y así deleitar a su clientela con sus flanes de Lahomegirlbakes.

Y para los amantes del flan, encontrarán gran variedad.

"Tengo de vainilla, he hecho fresa, hecho puro flan de abuelitas, el chocolate barra molida, nada de polvo", dijo Jackie.

No hay nada imposible, si se sueña en grande, como Jackie lo ha venido haciendo.

"No dejen a sus sueños perder tampoco, yo sé que uno sabe, puede ser por el dinero, o por el apoyo que no tienen. Es un poquito difícil, y yo sé porque yo he pasado por eso", aseguró Jackie.

En su cuenta de Instagram Lahomegirlbakes, Jackie tiene gran variedad de flanes, que según ella, cada vez que sus clientes lo prueban es como:

"El cielo, el cielo en la boca", dijo Jackie.