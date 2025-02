Hacen llamado a boicotear a empresas como Amazon, Walmart, Best Bay y McDonalds

A nivel federal el presidente Donald Trump anuló el programa de Diversidad, equidad e Inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) en los centros de trabajo por lo que, a través de redes sociales, activistas piden un boicot a las empresas privadas que decidieron adoptar ese mandato, ya que el programa se creó con el fin de contratar a más personas minoristas.

"Necesitan incluir a todos a las mujeres, latinos, negros, asiáticos, esos programas eran en contra de eso y ahora lo están tomando como si es algo malo", explicó Rebeca Armendáriz, vocera de la Red de Respuesta Rápida.

Por eso, hace el llamado a boicotear a Amazon, Walmart, Best Buy, McDonalds, a no comprar gasolina y pagar todo en efectivo además de no usar las tarjetas de débito ni de crédito.

"Queremos que apoyen a los negocios pequeños, los negocios locales, así que no les decimos que no compren ahí. Lo que estamos sugiriendo es que no compren con las corporaciones grandes", afirmó Carlos Solórzano, vocero de la Cámara de Comercio Hispana de San Francisco.

Un boicot que según algunos economistas sería un golpe muy fuerte a la macro empresa y podría ayudar a los negocios en nuestros barrios

"Se sabe que los pequeños negocios en los vecindarios y pequeñas localidades reinvierten el dinero en las comunidades y eso es mucho más efectivo", explicó Dairo Romero, experto en economía.



Muchos en nuestra comunidad abogan por la igualdad laboral

"Que sea todo parejo, tanto negros como blancos, hispanos, franceses, de todos lados ya que todos venimos a trabajar. No venimos a robar ni venimos a pedirle nada al Trump", enfatizó Pedro Sánchez Ruíz, residente del condado Santa Clara.



Hay una protesta programada en Palo Alto el viernes a las 11:00 a.m., en el cruce de El Camino Street y Page Mill Road para caminar hacia el concesionario Tesla ubicado en el 3500 de Deer Creek Road Street.