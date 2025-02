Alerta por inundaciones y lluvias en el Área de la Bahía

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por inundaciones para toda el Área de la Bahía.

Esta alerta estará vigente desde el lunes a las 4:00 p.m., hasta el miércoles a las 4:00 a.m.

Autoridades advirtieron que es posible que se produzcan inundaciones causadas por lluvias excesivas en la región.

"La lluvia inicial de los últimos días ha ayudado a saturar los suelos y las partes principales del Área de la Bahía para un mayor potencial de inundaciones a medida que nuestro próximo [río atmosférico] se mueve hacia el interior", dijo el servicio meteorológico en un comunicado. "La próxima ronda de lluvias moderadas a fuertes se espera entre el lunes y el martes, lo que traerá preocupaciones adicionales por inundaciones a la Costa Central, donde es probable que las lluvias más intensas se produzcan en las montañas de Santa Cruz y la cordillera de Santa Lucía".

A Flood Watch is in effect from 4 PM Monday through 4 AM Wednesday for the Bay Area and Central Coast. You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Advisories/Warnings. #CAwx pic.twitter.com/DECu266fFQ

A continuación, la cantidad de lluvia que se espera que caída durante la semana en ciudades de la Bahía:

Here's a look at the forecast storm total precipitation between tonight and Friday. Our biggest concerns are flooding of creeks and streams and an increased risk for downed trees due to the combination of wind and moist soils. Turn around, don't drown! #CAwx pic.twitter.com/dzZuHNHNW7