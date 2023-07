BART usa ovejas para limpiar sus terrenos y así prevenir incendios forestales

BART está utilizando a las ovejas para que se coman el pasto seco de sus terrenos y así evitar posibles incendios de vegetación.

Por dos años, los animales se han comido el zacate seco. A principios de este año, el BART develó una mascota de anime, inspirada en las ovejas y chivos.

"Es beneficioso alternar entre chivos y oveja cada año", según a Mike Canaday, dueño de Sistemas de gestión de la tierra basados en Coalinga.

Josh Soltero se unió al proyecto porque pensó que podría ayudar con la comunicación entre los pastores, ya que muchos de ellos hablan español.

Este año las lluvias en el Área de la Bahía han beneficiado ante la sequía y han traído mucha vegetación verde. Pero esa vegetación se seca con el sol del verano y ha creado más combustible para incendios.

“La gente piensa, oh, vegetación verde es bueno, pero no lo es” dijo Soltero . “Es más vegetación para que se seca y causa incendios, no se queda verde para siempre.”

Este año, BART tiene 500 ovejas que pastan, según BART news. Empezaron cerca del área de Berryessa/la estación norte de San José y llegarán hasta la estación de Pittsburg/Bay Point donde es probable que acabarán, para luego regresarlas a su hogar en el condado Fresno.