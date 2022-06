BART registra la mayor afluencia de pasajeros para el desfile de Los Warriors desde marzo de 2020

El número de pasajeros de BART el lunes para el desfile del campeonato de los Golden State Warriors fue el más grande en un solo día desde marzo de 2020, según la agencia de tránsito.

Los 190,519 pasajeros documentados el lunes fueron los más grandes desde los cierres relacionados con COVID-19 en el Área de la Bahía hace dos años, pero aún estaban muy por debajo de los números diarios más grandes jamás registrados por BART.

El día más ocupado en la historia de BART fue el desfile de la victoria de la Serie Mundial de los Gigantes de San Francisco de 2012 cuando 568,068 personas viajaron en los trenes, mientras que el segundo más alto fue el desfile del campeonato de los Warriors de 2015 cuando más de 551,000 personas usaron BART.

Sin embargo, la agencia dijo que los números del lunes no tomaron en cuenta una gran cantidad de pasajeros que no tenían una tarjeta Clipper pero que los trabajadores de BART les permitieron entrar de todos modos para que no se perdieran el desfile.

Los Warriors celebraron la victoria del equipo en las Finales de la NBA sobre los Boston Celtics con un desfile por Market Street en San Francisco. Fue el cuarto campeonato del equipo en las últimas ocho temporadas, con los tres desfiles anteriores en Oakland antes de que el equipo se mudara al nuevo estadio Chase Center en San Francisco en 2019.