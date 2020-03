BART cambia horario de servicio debido al brote de coronavirus

A partir del lunes, BART finalizará el servicio de trenes a las 9:00 p.m., tres horas antes del horario actual, ya que los niveles de pasajeros han disminuido en un 90 por ciento en medio de la pandemia de coronavirus COVID-19 y la orden de encierro preventivo.

Funcionarios del BART informaron que actualmente la cantidad de pasajeros que viaja en el sistema de transporte después de las 9:00 p.m., representa solo el 3 por ciento de la cantidad total por día, y la agencia decidió que cerrar temprano era una mejor opción que disponer de más trenes que pasen por las estaciones con más frecuencia.

Además de cambiar el horario de lunes a viernes de 5:00 a.m., a 9:00 p.m.,hasta nuevo aviso, a partir del 28 de marzo, los horarios de sábado y domingo serán uniformemente de 8:00 a.m., a 9:00 p.m. Actualmente, el servicio de trenes del sábado comienza a las 6:00 a.m. y el domingo comienza a las 8:00 a.m.

"Estos son tiempos extraordinarios y no tomamos esta decisión a la ligera. Nuestro sistema funciona a través del aporte financiero que los pasajeros realizan y tenemos la obligación de tomar decisiones financieras sólidas sobre los niveles de servicio", dijo el gerente general del BART, Bob Powers, en un comunicado.

Powers también ha implementado otras medidas de reducción de costos, incluida una congelación de contratación en todo el distrito, excepto la policía del BART.

BART ha estado buscando fondos de emergencia del gobierno federal y estatal en medio de la pandemia de coronavirus, lo que provocó la orden regional de refugio en el lugar el lunes.

La agencia dijo que una reducción sostenida de pasajeros del 90 por ciento en comparación con los niveles normales podría reducir sus ingresos mensuales en $ 60 millones.