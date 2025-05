Cientos de abogados de San Francisco hacen llamado a defender la democracia

Alertando sobre el peligro en el que se encuentra la democracia con la actual administración Trump, abogados acudieron el jueves al edificio federal de San Francisco donde hicieron un llamado a defenderla.

La acción estuvo liderada por la Barra de Abogados de San Francisco que convoca a 300 de ellos y que juraron defender el pilar de la democracia y el estado de derecho.

“Esto exige la independencia de las cortes, jueces que fallen basados en la ley y en los hechos, y no con miedo por amenazas, exige también abogados independientes que no tengan temor a represalias, pero hoy sabemos que hay amenazas tanto a jueces como abogados”, indicó Charles, presidente de la Barra de Abogados de California.



“En los Estados Unidos la Constitución esta para proteger a todos”, afirmó Millie Atkinson, abogada de inmigración de la Barra de Abogados de San Francisco.



En entrevistas recientes, por ejemplo, el presidente Trump sugirió que aquellos que son indocumentados, por ese hecho, no estarían protegidos por el debido proceso, lo cual significa que no tendrían garantizado presentarse a un juez para defender sus casos.

“La Constitución de los Estados Unidos es muy clara que hay partes de este documento que cubre toda la gente físicamente aquí, no importa si es nacido aquí, tiene papeles o es indocumentado”, indicó Arkinson.



El llamado a todos fue a levantarse, organizarse y a no renunciar, usando las leyes como su caballo de batalla.



En una voz unificada al final estos abogados dijeron que la justicia tiene una sola cara y

y reafirmaron su compromiso, una vez más prestaron juramento como lo hicieron al hacerse abogados, comprometiéndose a defender la ley.