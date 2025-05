Banda Cycling: una clase de ciclismo que combina el ejercicio con música mexicana

No a todos les gusta hacer ejercicio, pero si combinas movimiento con música de banda mexicana el resultado puede ser inesperado.

Esa es la ide que implementó la dueña del gimnasio Lift Pro Fitness ubicado en San José.

“Tomando clases de ciclyng me di cuenta que cuando el instructor ponía música de banda en español la gente se animaba un poquito más”, explicó Karina Silva, dueña del gimnasio.

Es que quien escuche banda y no se ponga a bailar no sabe de lo que se está perdiendo, Karina lo sabe muy bien, y descubrió que no solo se trata del baile, sino también del ejercicio.

“Lo hicimos para una inauguración y vimos que la gente lo pedía más y más, lo empezamos a hacer una vez por mes y ahorita lo estamos haciendo una vez por semana”, indicó Karina.

Banda cycling es una verdadera fiesta que promete dejar a quien lo practica con buen humor y buen físico.

“La gente a veces necesita para motivarse es que está practicamente de fiesta, pero haciendo ejercicio”, afirmó Karina.

Y cómo no motivarse si la tambora la están tocando literalmente junto a tu bici, como si el sonido te invita a intensificar el ejercicio

“Por eso decidimos que mejor que traer la banda en vivo a que estuvieran amenizando la clase, no pensamos que se iba a convertir en lo que ahorita es, un furor” , aseguró Karina.

La bici banda es una buena manera de combinar cultura, fiesta y ejercicio algo que la gente quiere.

“Es diferente cuando tomas la clase con música en vivo, la experiencia es totalmente diferente a tener un dj, o a tener la bocina con la música”, aseveró Karina.

El éxito es tan grande que Karina tiene planes a corto plazo para expandir estas clases.



“Han venido gente de Los Ángeles a tomar la clase de ciclismo con banda, Napa, Stockton, han venido de todo alrededor”, añadió Karina.

Karina implementé el concepto hace cuatro meses, comenzó con 21 bicicletas y ahora son 40.