Bailarín lleva la danza de sus antepasados a Oakland

José Francisco Barroso nació en la Habana, Cuba donde desde muy pequeño desarrolló su pasión por el baile.

“Desde temprana edad crecí bailando con mis amigos”, aseguró.

Cuba se ha caracterizado por ser un país con sabor musical, lo que impulsó a Francisco a aprender las danzas folclóricas.

“Una vez terminé mi preuniversitario, inicié a bailar las danzas folclóricas de mi país, principalmente los bailes de los Orishas, los bailes de mis ancestros”, explicó.

Los Orishas son las divinidades del panteón de Oruba que provienen de Nigeria.

“Una vez llegada a Cuba continúa la tradición e inclusive se eleva un poco más, la danza de los Orishas en viña es un poco más explosiva, animada”, dijo.

Fue este baile lo que le abrió camino para llegar a Oakland donde dio a conocer estas danzas y su cultura.

“Empezar a introducir esas danzas y bailes aquí en la comunidad, enseñando las danzas afrocubanas tanto en Oakland como en varias partes del país”, aseguró.

Francisco afirma que como bailarín camina al ritmo de la música, siempre orgulloso de sus raíces.

“Como afrocubano, afrolatino; siento que soy rico, verdaderamente, me siento completo y firme porque no me tengo solamente a mi, tengo a mis antepasados y una historia, que comenzó antes de que llegara yo aquí”, añadió.