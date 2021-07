Ayuda para pagos de renta atrasados por la pandemia

Si está atrasado con el pago de su renta o incluso con de los servicios básicos, el estado de California sigue alentando a todos lo que lo necesiten a que apliquen por ayuda porque quedan pocos meses para que se acabe la moratoria.

No tener dinero para la renta y enfrentarse a un desalojo es algo terrible.

Doña Sonia, como trabajadora del Centro de Convenciones Moscone en San Francisco, fue una de las primeras en perder su trabajo en la pandemia, y sigue desempleada. Y en caso de que la ayuden o no, expresó que: “que me ayuden mucho, porque así me están ahorrando estrés y quedarme en la calle y que no me ayuden será otro estrés porque podría quedarme en la calle".

Para gente que tiene ese inconveniente como doña Sonia, el estado insta a aplicar para recibir ayuda económica a través de la página web housingiskey.com.

Para calificar por esta ayuda financiera debes:

Haber resultado impactados por Covid

Calificar por su ingreso

Pagos atrasados o a futuro

Debe hacer su pago 15 días después

Propietarios:

Tener inquilinos con atraso en pago

Usar el pago para cubrir la renta

Asegurarse que inquilino califica

La ayuda no solo es para pagar renta sino también para servicios básicos, un 39% de los aplicantes para este programa son latinos. La moratoria en desalojos estará activa hasta finales de septiembre.

Es importante resaltar que no te van a preguntar por tu estatus migratorio al momento de aplicar.