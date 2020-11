Autoridades de salud de la Bahía piden a residentes que tomen con seriedad la pandemia

Funcionarios de salud del Área de la Bahía instan a los residentes del Área de la Bahía a que empiecen a tomar las medidas de salubridad seriamente para prevenir la propagación del coronavirus ante el alarmante aumento en los casos y las hospitalizaciones.

Autoridades advirtieron que los hospitales locales alcanzarán su capacidad si continúa la tendencia de aumento en el número de casos positivos.

"Estamos en un momento crítico", dijo el martes el director de Salud Pública de San Francisco, el Dr. Grant Colfax, en una sesión informativa. "No podemos dejar que el virus se nos adelante y no podamos ponernos al día".

Colfax dijo que los hospitales de San Francisco actualmente tienen suficiente espacio para los pacientes con COVID-19, pero advirtió que los sistemas pronto podrían estar saturados.

"Si eso sucede, simplemente y trágicamente, morirá más gente", dijo Colfax. "Hagamos todo lo posible este invierno, esta temporada navideña, para prevenir este escenario".

El oficial de salud del condado San Mateo, Scott Morrow, también dijo el martes que las vacaciones serán un momento crítico para combatir la pandemia.

"En este momento, suficientes personas están actuando como si fueran individuos, descuidadamente, sin pensar, y yo agregaría bastante egoístamente, ya sea intencionalmente o no, lo que resulta en un aumento de nuevos casos", dijo Morrow en un comunicado. "Debido a estas acciones, las vidas de todos se ven interrumpidas, las escuelas no funcionarán correctamente y sus negocios favoritos cerrarán, probablemente para siempre".

Morrow aseguró se avecinan días sombríos si continúa la tendencia actual en el aumento de casos y hospitalizaciones.

"Sé que a muchos de ustedes les gustaría que yo, el gobierno o alguna entidad externa les proporcione algún remedio mágico para mejorarlo todo. No funciona de esa manera", escribió Morrow. "Si bien hay una enorme infraestructura levantada para tratar de protegerte, si no prestas atención a tus propias acciones, no te gustará lo que está por venir y cómo afectará a las personas que te importan".