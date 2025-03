El aumento de niños sin hogar en California: una crisis de vivienda que afecta a miles

Solo en un año, más de 32,000 niños se han unido a las estadísticas de personas sin hogar en California, el segundo estado con más niños sin un hogar fijo. Casi la mitad de estos niños son latinos. Esta crisis de vivienda, que a menudo pasa desapercibida, está afectando a las familias con menores en todo el estado.

A Luis Javier Araque le gusta mucho la geografía, sabe bastante de historia, pero con solo 10 años también sabe lo que es dormir en la calle. Después de vivir en la calle y en un refugio, ahora se encuentra junto a su familia en una pequeña habitación, sin saber hasta cuándo podrán quedarse allí. "Lo más difícil es que no pude dormir nada. Siempre decían 'checking' en inglés, así como gritando y todos habrían la puerta", recuerda Luis Javier.

Agrega que se lavaba los dientes en un restaurante y también nos cuenta algo más, sin saber el tierno gesto de madurez que hacía. “Yo me hablaba a mí mismo, decía que para cuando nos vamos a ir de aquí porque ya estoy aburrido aquí”.

Edwin, de 7 años, llegó desde Honduras hace dos años y también vivió momentos difíciles al no tener un lugar estable para dormir. "No quería dormir en el piso", relata Edwin. "Me ponía mi mochila ahí y me fui y me dormí".

De todas las personas que no tienen hogar en Estados Unidos, son los niños el grupo que más ha crecido. En California hay 25,639 familias sin hogar, casi la mitad hispanos, de acuerdo al Informe de Evaluación de Personas sin Hogar 2024 del Departamento de Vivienda.

Dayana, la hermana mayor de Edwin, comparte cómo una niña de 13 años enfrenta esto. "Agarra fuerzas, no se de donde, pero siempre uno de niño se lava las lágrimas para poder ayudar a sus papás", cuenta Dayana."

Dayana comparte cómo la falta de un hogar afecta la vida escolar. "Me hicieron bullying y pues tuve que tener terapia porque fue algo difícil. Como era recién llegada, casi no tenía ropa".

De acuerdo al Informe Anual de Evaluación de Personas sin Hogar 2024 del Departamento de Vivienda, entre 2023 y 2024, 32,000 niños más quedaron sin hogar en California, el estado más rico del país.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Este aumento se nota especialmente en la temporada de invierno. "Por lo regular, en la temporada de invierno se nota un aumento más. No sabemos si es porque termina el año y los programas terminan", comentó una consejera de un distrito escolar.

También son estos niños los que más faltan a clases, sin contar los daños psicológicos y la violencia de la que son testigos en la calle. Tampoco son ajenos al estigma que existe sobre su estatus de vivienda.

“No solamente son drogadictos”, dijo Dayana.

“No somos personas necesitadas de un tratamiento de adicción, si no que necesitadas por una falta de ayuda, tal vez de hogar”, explicó Maria Zavala, madre de familia.

Mientras esa ayuda llega, ellos seguirán intentando hacer lo que todo niño de su edad hace, estudiar, jugar, y soñar, pero con la incertidumbre de no saber donde pasarán la noche mañana.

Le preguntamos a Dayana, que si pudiese decirle algo a sus padres, que sería? "Que tengan fe porque en mi corazón tengo una fe grande de poder agarrar una casa y estar estables, juntos y felices".

En una segunda entrega, se abordará la situación de las familias con niños que actualmente viven en refugios en San Francisco, todas enfrentando órdenes de desalojo de estos espacios. También se informará sobre la respuesta de la ciudad ante esta situación.