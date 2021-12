Aumento de casos de COVID-19 provoca largas filas en centros de vacunación y escasez de pruebas caseras en el condado San Mateo

El aumento en los casos de COVID-19 ha provocado largas filas y horas de espera para que residentes se hagan las pruebas de coronavirus en los centros de vacunación del condado San Mateo.

Adicionalmente, farmacias han experimentado una escasez en las pruebas caseras.

El condado reportó que los casos aumentaron de 40 a 240 diarios, provocando preocupación entre las autoridades.

“Cómo condado solo podemos hacer 5,000 pruebas a la semana y estamos alcanzando este cupo. Antes era más fácil porque muchas personas acudían a las farmacias, pero ahora escasean estos kits y los casos continúan incrementándose”, afirmó David Canepa, presidente de la Junta de Supervisores del condado.

Un autobús en la escuela secundaria Jefferson en Daly City estuvo apoyando y ofreciendo pruebas gratis de detección del coronavirus durante todo el día el domingo.

La situación ha afectado a los residentes que han debido buscar otras formas para conseguir las pruebas de COVID-19.

“A los 3 o 4 días nos dan los resultados y los niños tienen que quedarse en casa 3 o 4 días. Optamos por ir al hospital, pero también está costando con las citas y está costando para que nos den los resultados”, dijo Jessica Ajú, residente del condado.

En el condado San Mateo existen diferentes lugares donde las personas pueden acudir en caso de sentir síntomas.

El Colegio de San Mateo, está abierto de domingos a jueves de 10:00 a.m., a 6:00 p.m.

El Tribunal Central de San Mateo, operará los viernes desde las 8:00 a.m., hasta las 4:00 p.m., y los domingo desde las 10:00 a.m., hasta las 6:00 p.m. El 31 de diciembre no ofrecerán el servicio.

La Escuela Secundaria Jefferson en Daly City, solo estará disponible los domingos de 10:00 a.m., a 6:00 p.m.

Si deseas programar una cita para niños menores de 13 años debes llamar al 1 888 6341123.