Aumentan hospitalizaciones por COVID-19 en el Área de la Bahía

Un poco más de 3.600 personas están hospitalizadas con COVID-19 en California, hasta el jueves, un aumento de alrededor del 108% desde hace dos semanas, y los médicos han dicho que la mayoría de esos pacientes no están vacunados.

El Área de la Bahía también ha experimentado un aumento en las hospitalizaciones por COVID-19, con el condado Alameda encabezando la lista con 160 pacientes. Le sigue el condado Contra Costa con 126, luego el condado Santa Clara con 86.

En el norte de Sacramento, Mercy General Hospital instaló una carpa de emergencia en caso de que se vea abrumado por otro aumento de pacientes con COVID-19. También cuenta con carpas para hacer pruebas a los pacientes que están a punto de someterse a una operación, en un esfuerzo por reducir la exposición a otros pacientes.

Una vez más, la pandemia está pasando factura a los proveedores de atención médica.

"¿Se está volviendo más fácil para nosotros? No. Esta es una pandemia que nunca había visto", dijo la enfermera Catherine Kennedy a KCRA en Sacramento. "He estado en esto durante 41 años. He pasado por el Sida, he pasado por el ébola. Pero esto realmente ha afectado a todos. Enfermeras, médicos; todos estamos exhaustos".

Si bien más del 61% de los californianos han recibido al menos una dosis de la vacuna, la tasa de vacunación se está desacelerando en el estado, todavía un 9% por debajo de la meta del 70% vacunado. Los médicos y científicos creen que es el número mágico necesario para lograr la inmunidad colectiva.