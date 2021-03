Aumentan desalojos ilegales al este de la Bahía

Organizaciones se han unido para ayudar a aquellos inquilinos que son desalojados ilegalmente a pesar de que el estado extendió la moratoria de desalojo hasta el 30 de junio debido a la pandemia.

La moratoria protege a todas aquellas personas que al menos pueden pagar el 25% del alquiler.

“Mucha gente no sabe esto y se están aprovechando de la falta de educación en las comunidades y están desalojando de todos modos”, aseguró Karen Hernández, vocera de la organización Monument Impact.

En el condado Contra Costa 4 organizaciones se han unido para ayudar a las personas afectadas por los desalojos.

“Hemos visto un aumento en desalojos y decidimos empezar a colaborar con organizaciones de nuestros vecinos como Vallejo y San José”, indicó Hernández.

Marta López, residente de Bay Point recibió una notificación de desalojo por no pagar 2 meses de renta, sin embargo, gracias a la intervención de estas organizaciones no fueron desalojados, aunque el acoso por parte del arrendatario por el pago de la renta no paró.

Hernández aseguró, que, así como este caso, han visto otros donde desalojan a las personas diciéndoles que el dueño del lugar se mudará a la vivienda.

“En realidad no se están mudando, ellos nada más quieren rentarle el apartamento o la casa a alguien que si va a poder pagar la renta”, aseveró Hernández.

La actual moratoria fue extendida a través de la ley SB91 firmada por el gobernador Newsom.