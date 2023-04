A´s  de Oakland firman acuerdo para posible construcción de estadio de béisbol en Las Vegas

La alcaldesa de Oakland, Sheng Thao, dijo el miércoles por la noche que la ciudad está "interrumpiendo las negociaciones" con los Atléticos luego de que el equipo firmara un acuerdo de compra vinculante para un posible sitio para un estadio de béisbol de las Grandes Ligas en Las Vegas.

Las Vegas Review-Journal informó que el acuerdo de los Atléticos es comprar 49 acres de tierra, propiedad de Red Rock Resorts, al norte del Allegiant Stadium de los Raiders y justo al otro lado de la Interestatal 15 desde el T-Mobile Arena de los Golden Knights. Además, el Nevada Independent citó fuentes al informar que los Atléticos están "acercándose" a un acuerdo para construir un estadio de béisbol de mil millones de dólares, con el equipo cubriendo los costos de un estadio con techo retráctil de 30,000 a 35,000 asientos, en el sitio.

Thao emitió un comunicado a Sarah Ravani del The San Francisco Chronicle poco después de que se conociera la noticia del acuerdo vinculante de los Atléticos.

Los Atléticos también emitieron un comunicado, calificándolo como "un día difícil para nuestros fanáticos y la comunidad de Oakland" y que la noticia de su inminente mudanza a Las Vegas es "muy difícil de escuchar" para algunos.

"Durante más de 20 años, los Atléticos se han centrado en asegurar un nuevo hogar para el club y han invertido tiempo y recursos sin precedentes durante los últimos seis años para construir un estadio de béisbol en Oakland", dijo el equipo en su comunicado. "Incluso con el apoyo de los fanáticos, los líderes a nivel de la ciudad, el condado y el estado, y en toda la comunidad en general, el proceso para construir un nuevo estadio de béisbol en Oakland ha avanzado poco durante algún tiempo. Hemos hecho un esfuerzo fuerte y sincero para quedarnos aquí.

Reconocemos que esto es muy difícil de escuchar. Estamos decepcionados de que no hayamos podido lograr nuestra visión compartida de un estadio de béisbol frente al mar. A medida que cambiamos nuestro enfoque a Las Vegas, continuaremos compartiendo detalles sobre los próximos pasos".

El presidente de los Atléticos, Dave Kaval, le dijo al Review-Journal que si MLB aprueba la reubicación y el proceso legislativo de Nevada va bien, el equipo podría comenzar a construir su nuevo estadio en 2024 y jugar su primera temporada allí en 2027. Eso podría significar un número indeterminado de temporadas en el Coliseum de Oakland, donde los Atléticos tienen un contrato de arrendamiento hasta la temporada 2024.

"Ese es el plan actual en este momento", dijo Kaval. “Obviamente, las cosas deben encajar en su lugar … pero creo que es una línea de tiempo alcanzable en este momento”.

Esa línea de tiempo, por supuesto, ya no involucra a Oakland, que había discutido un estadio de béisbol frente al mar de $ 1 mil millones en Howard Terminal, cerca de Jack London Square, desde que Kaval se unió a los Atléticos en 2016. El Ayuntamiento de Oakland aprobó una hoja de términos no vinculante en julio de 2021 , pero ambas partes no pudieron resolver los problemas pendientes.

Ahora, Kaval y el comisionado de la MLB, Rob Manfred, expresan su singular compromiso con la mudanza a Las Vegas.

“Durante un tiempo estuvimos en caminos paralelos [con Oakland], pero hemos centrado nuestra atención en Las Vegas para lograr un acuerdo aquí para los Atléticos y encontrar un hogar a largo plazo”, dijo Kaval al Review-Journal. “Oakland ha sido un gran hogar para nosotros durante más de 50 años, pero realmente necesitamos completar esta saga de 20 años y creemos que hay un camino aquí en el sur de Nevada para hacerlo”.

Agregó Manfred en una declaración al Review-Journal: "Apoyamos que los Atléticos se centren en Las Vegas y esperamos que traigan la finalidad a este proceso para fin de año".

Los Atléticos han llamado hogar a Oakland desde 1968, cuando se mudaron de Kansas City, Mo., pero su salida dejaría a la ciudad sin ningún equipo deportivo profesional. Oakland tenía tres equipos profesionales en 2019, antes de que los Warriors se mudaran a San Francisco ese año y los Raiders también dejaran el Coliseo por Las Vegas un año después. La asistencia a casa de los Atléticos disminuyó a medida que surgieron rumores de reubicación y la propiedad intercambió jugadores estrella, con solo 10,926 fanáticos promedio en el Coliseum en 11 juegos en lo que va de la temporada. Los Atléticos promediaron solo 9,973 fanáticos en 2022 y 8,767 en 2021, muy por debajo del promedio de 20,521 que re