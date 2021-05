Asistencia legal para personas en proceso de asilo

El Gobierno Federal pronto podría implementar una medida que facilitaría el acceso a asesoría legal o abogados en cortes civiles a personas que estén en proceso de solicitar asilo.

El presidente Joe Biden, le dio 120 días al Fiscal General para que presente una propuesta para mejorar el acceso al sistema judicial.

Esta medida podría beneficiar a personas como Brendy López, quien llegó al país huyendo de Guatemala, sin embargo, aunque introdujo su solicitud de asilo, no logró seguir con su caso por el alto precio de los honorarios de su abogado.

“El abogado me cobraba prácticamente $12,000 para meter mi aplicación de asilo. Yo metí esa aplicación a inmigración, pero ya no pude seguir mi caso, no pude seguir pagando el abogado, me cobró $800 para llenar esa aplicación”, aseguró López.

Amanda Alvarado, abogada y directora del Centro Legal La Raza aplaude esta iniciativa del presidente.

“La decisión de proveer abogados pagados por el gobierno federal en las cortes civiles como las cortes de inmigración es una idea tremenda estupenda”, aseguró.

Actualmente, más del 40% de todas las familias o niños pidiendo asilo en las cortes de inmigración no tienen abogados, por lo que es muy probable que pierdan sus casos.

Y es que a pesar de que hay organizaciones que ofrecen ayuda legal gratuita, éstas están saturadas con el número de casos en el que se encuentran trabajando.

“Cada semana tenemos que informar puede ser 10 familias pidiendo asilo, hasta 25 familias pidiendo asilo que no tenemos capacidad para aceptar su caso, entonces hay muchísima necesidad”, expresó Alvarado.

El memorando escrito por el presidente Biden solo menciona específicamente los casos de los niños indocumentados que cruzan la frontera solos, sin embargo, hay esperanzas de que también se incluya los casos de los adultos.