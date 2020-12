Asistencia financiera para pequeños negocios en San Francisco

Pequeños negocios en San Francisco como el de Maria Luisa, sufriendo por la pandemia, pueden recibir préstamos hasta por 50 mil dólares a través del programa de préstamos de emergencia, SF Help, que cierra una segunda ronda de solicitudes el viernes.

La gran ventaja de estos préstamos es que son con cero por ciento de interés y no importa su estatus migratorio para calificar. Las ventas de Luisa han caído a la mitad de lo que eran antes.

“No, no es fácil”, ella dijo. “Vamos arrastrando deuda.”

Por eso ella no duda que haría con el dinero, en esta época.

“Comprar mercancía, si no uno no pone mercancia nueva, no funciona, la gente le gusta innovar”, dijo Luisa.

Y cual es el criterio para demostrar que su negocio ha sido afectado por la pandemia?

“Significa que sus ventas han caído en un 25 por ciento”, dijo Pablo Solares de Organización MEDA.

Un total de 170 negocios ya se beneficiaron de estos préstamos en la primera ronda.

“Yo aplique para lo máximo, debía dos meses de renta, tres de PG&E”, dijo Ariel Balam, dueño de restaurante. “Yo no lo vi difícil la verdad, lo difícil es informarse porque si uno no está informado, pensamos es difícil”.

Para iniciar el proceso, lo más importante es que llene una solicitud o cuestionario de interés que encuentra en la página de la Organización MEDA. Visite el portal Medasf.Org/sfhelp y recuerde que el viernes es la fecha límite a la medianoche.

“Para el préstamo no le pedimos colateral o garantía personal”, dijo Solares.

Luisa va a llenar la solicitud, que una vez recibidas son sometidas a una lotería, pues son más los interesados que el dinero disponible

Mientras tanto ella se está reinventando, publicitando la mercancía de su negocio en las redes sociales para vender.