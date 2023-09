¿Tienes un caso de asilo pendiente? Este es el requisito que debes cumplir para la entrevista

Las personas que tengan casos de asilo afirmativo deberán llevar su propio traductor a la entrevista con el oficial a partir del miércoles.

“Asilo afirmativo es que tú estás presentando tu solicitud de asilo con el Departamento de inmigración, y que no estás en un proceso de deportación”, explicó Ángel Rodríguez, abogado de inmigración.

Es decir, que la entrevista es con un oficial de inmigración y no con un juez.

Ahora, según publicó inmigración en su página de internet "si usted necesita un intérprete y no trae uno, o si su interprete no habla inglés con fluidez y no se puede establecer una buena causa para su caso, podemos considerar esto como una falta a su comparecencia de entrevista y podemos desestimar su solicitud de asilo y enviar el caso a un juez de inmigración".

Entre tanto, en el Centro Latino Cuscatlan dicen que los costos de un intérprete profesional pueden ser onerosos.

“Otra inversión más, de $250 a $500, según lo largo de las horas que tarde la espera y lo que es una entrevista de asilo que son 2 o 3 horas”, indicó Ramón Cardona, director del centro.

Inmigración advirtió que los intérpretes deben ser mayores de 18 años, no puede ser el abogado del solicitante o representante acreditado, ni un testigo que testificará en el caso, tampoco un representante consular de su país, o una personas con una solicitud de asilo pendiente.

Rodríguez tampoco recomienda a un familiar porque dice que podría afectar la solidez del caso.

“El cliente lo queremos enfocado en su caso durante la entrevista y no pendiente o sensible a lo que pueda compartir frente a su familiar”, dijo Rodríguez.

Ahora esto no es algo nuevo, era el procedimiento antes de la pandemia, abogados cuestionan si es necesario retomarlo.