Artista busca promover la cultura peruana en el Área de la Bahía

Clases de cajón, escultura, pintura son algunas de las formas a través de las cuales Juan de Dios Soto, artista peruano en San Francisco, busca promover y llevar al mundo la cultura de su país.

“La música para mí no es una profesión, es un estilo de vida”, aseguró Juan de Dios.

Procedente de una familia humilde pero también artística, Juan de Dios, llegó a EEUU hace 32 años desde Lima, Perú y se convirtió en embajador de sus ricas tradiciones.

“Mi abuelo era un gran pianista, mi tío un gran cantante y guitarrista”, Indicó Juan de Dios. “Música y artes se volvió mi profesión, soy pintor, escultor, fotografía, pero me incliné por la escultura”.

Juan de Dios explica que sus esculturas siempre tienen una parte curva, porque le da calma, no me gustan las puntas porque es un poco agresivo.

“Me refiero a aceptar quienes somos, hay mucha gente que no quiere sentirse tan indígenas, o no quieren hablar español o no se quieren sentir tan negros, nosotros tenemos que aceptarnos como somos”, dijo Juan de Dios.

Y ese camino se ha convertido en una conquista.

“Trato de que otras personas queden atrapadas y una de mis herramientas es el cajón

atrapadas en la música y el arte de su país y de su herencia”, indicó.

El cajón tiene su propio lenguaje que une a las personas.

“Definitivamente yo soy afroperuano, la cultura afro es algo visceral congénito”, aseguró.

Este artista peruano confía además en que tiene un poder sanador como lo experimentó cuando ensenó a jóvenes, pero había niños en pandillas, tiempo después recibió una visita especial.

“Una niña salió de ese programa, no la reconocí, pero me dijo no te acuerdas de mí, me dio mucho gusto porque a pesar estaba en pandillas ahora estudiaba medicina, la música básicamente la ayudó”, aseveró Juan de Dios.

Ahora su camino, al que se han unido otros miembros de su familia está en fortalecer el centro cultural de tradición peruana con el que esperan seguir enseñando, contagiando y estremeciendo al mundo.