Artemex: artesanía original de México en Gilroy

Artemex es una tienda en la que los residentes de Gilroy pueden encontrar artesanías originales procedentes de México.

Millie Sánchez junto a su mamá abrió este negocio hace 5 años con la proeza de llevar un pedacito de México a sus clientes.

"Vamos a México a comprar las artesanías en distintos lugares, de Puebla, Oaxaca, Chiapas, el Distrito Federal, Michoacán y Guanajuato", explicó Millie.

Objetos alusivos a Frida Kahlo y ropa tradicional mexicana son algunos de los productos que las personas pueden encontrar en Artemex.

"Los que no conocen, no tienen raíces es lo primero que dicen mucho color y muchos que vienen de cuarta o quinta generación que dicen oh mi abuelita tenía esto desde hace tantos años", dijo Millie.

Pero este local hispano no solo vende sus productos, si no que también ayuda a artesanos locales a ofrecer su mercancía.

"He conocido muchas mujeres de esto de Covid que nos acercó y son mujeres que traen su propio negocio, sí se puede", aseguró Millie.

La joven comerciante le aconseja a todos aquellos que quieran emprender su propio negocio que lo hagan “no tengan miedo, sí se puede”.