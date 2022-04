Arrestan a sospechoso de secuestro y agresión sexual en San José

La policía de San José arrestó a un hombre acusado de secuestrar con la intención de agredir sexualmente a una mujer.

Según el informe de la policía de San José, el pasado 25 de marzo a eso de las 3:30 a.m., Ivan Galicia Palalia, de 33 años, siguió a una mujer y a sus amigas desde un club nocturno en el centro de la ciudad hasta el área de Loma Verde Drive y la avenida Edén.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Las declaraciones oficiales dicen que el sospechoso secuestró a la víctima quien estaba tomada e intentó agredirla sexualmente.

Palalia fue arrestado.

María, quien no fue víctima de este hombre, dijo que le pasó algo similar y quiere que su historia anime a otras víctimas a reportar a su agresor si aún no lo han hecho.

Ella fue violada a principios del 2022 después de una fiesta.

“Se supone que todos se habían ido de la casa cuando me desperté ya tenía un tipo agrediéndome sexualmente empecé a forcejear con él me arrancó parte de la ropa, me golpeó, recibí un golpe en la cabeza, no se como reaccione y marque a emergencia”, dijo María.

Aunque su agresor no fue Palalia, dice que se identificó con la víctima en el caso de este sospechoso.

“Lo que a mi me pasó yo lo he platicado con personas que tengo confianza también les ha pasado y se quedan calladas por el solo hecho de que no les van a creer de que estaba tomada y que tuvo la culpa … no aún sea tu esposo, no es no”, dijo María.

Un psicólogo dice que este tipo de traumas son difíciles de asimilar.

“Son muy serios porque trascienden la esfera personal y predispone a la persona a relaciones futuras”, dijo el psicólogo Jaime Arcilla.

Algunas recomendaciones para evitar ser víctima de este crimen son:

Evita ir solo o sola en trayectos a pie por lugares poco iluminados y poco transitados

Reacciona siempre a la primera sensación de incomodidad

No pierdas nunca de vista tu bebida y no ingieras ninguna bebida que no hayas visto servir

No subas a vehículos de una persona que acabas de conocer ni entres en su casa

Arcilla también recomienda reportar a un agresor.

“Si lo dejan pasar por alto entonces no se encuentra la responsabilidad social que tiene la manera de cómo educamos a nuestros niños”, él dijo.

Aunque el agresor de María también está tras las rejas, dice que su vida nunca será igual.

“No confió en nadie, en nadie confió porque llegó a ciertos lugares es voltear”, dijo María.

En el caso de Palalia, fue procesado el 29 de marzo en la Corte Superior de Santa Clara y se espera que someta un alegato el 3 de Mayo, según documentos en la corte.