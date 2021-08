Arrestan a sospechoso de arrollar a una persona en supuesto incidente de ira la volante en Oakland

La policía arrestó al conductor sospechoso de intentar arrollar a varias personas durante un supuesto incidente de ira al volante en Oakland.

El incidente ocurrió la semana pasada cuando el sospechoso identificado como Daniel Won, fue captado en cámara mientras conducía a toda velocidad un auto Chevrolet Bolt de color plateado en el área Aitkin Road.

En las imágenes se puede ver el momento en el Won embiste a Joseph Lax y luego huye del lugar.

Lax terminó en el hospital con el coxis roto.

"Tengo mucho dolor. Seré honesto, me recetaron algunos analgésicos y es lo único que me permite sentarme en este momento", dijo Lax a principios de esta semana. "No puedo dormir. Solo emocionalmente, especialmente con ella casi siendo golpeada, solo nos está molestando".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Won enfrenta cargos por intento de homicidio y asalto.