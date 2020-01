Arrestan a hispano tras la muerte de sus cinco hijos bebés

Tras más de 10 años de investigación, un hombre de origen hispano fue arrestado por los asesinatos de sus cinco hijos bebés en el Condado Yolo.

Según la Oficina del Alguacil de Yolo, se trata de Paul Pérez, de 57 años, de Delano, quien fue arrestado por la muerte de sus hijos nacidos entre 1992 y 2001.

"Si bien estoy orgulloso de los esfuerzos de mis investigadores y la oficina del forense, este no es un día que alegrará cualquiera de nosotros. En mis 40 años en la aplicación de la ley, no puedo pensar en un caso más inquietante que este. No puede haber una víctima más vulnerable y inocente que un bebé, y desafortunadamente este caso involucra cinco”, informó el Alguacil del Condado Yolo, Tom López en un comunicado de prensa.

Las autoridades comenzaron a investigar después de que un pescador encontró los restos descompuestos de un bebé de 3 meses en marzo del 2007 en un canal al este de Woodland.

El pequeño habría sido encontrado en un contenedor y sellado con objetos pesados.

En octubre de 2019, tras un estudio de ADN, el bebé fue identificado como Nikko Lee Perez, nacido el 8 de noviembre, 1996, en Fresno, California.

La identificación fue el resultado del trabajo del Oficina de Servicios Forenses del Departamento de Justicia de California Jan Bashinski DNA Laboratory, en Richmond, y la Oficina forense del Condado de Yolo.

Con esta nueva información, los investigadores descubrieron que Nikko tenía varios hermanos.

Un hermano, Kato Allen Pérez, nació en Merced, California en 1992, las autoridades confirmaron que también había fallecido.

Las autoridades creen que otros tres hermanos también murieron:

Mika Alena Perez, nacida en Merced, California en 1995.

Nikko Lee Perez, nacido en Fresno, California en 1997.

Kato Krow Perez, nacido en Fresno, California en 2001.

Los restos de estas tres víctimas no han sido encontrados, informaron autoridades.

Pérez fue arrestado bajo cargos por los asesinatos individuales de cada uno de sus hijos.

Esta investigación aún está activa. La Oficina del Alguacil aún no puede discutir cualquier asunto relacionado con la familia del sospechoso o de las víctimas.

Cualquier persona con información relacionada con este caso debe contactar a la Oficina del Condado Yolo al (530) 668-5280.