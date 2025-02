Arrestan a 2 mujeres relacionadas con supuesto maltrato animal en Pittsburg

El Departamento de Policía de Pittsburg arrestó a dos mujeres involucradas en un incidente violento que llevó a que el perro de un vecino fuera pateado.

Ambas mujeres fueron identificadas y arrestadas en Oakland el jueves.

Albert Lopes le dijo el martes a la estación hermana de Telemundo 48, NBC Bay Area, que una disputa con su vecino la semana pasada terminó con una mujer captada por la cámara pateando a la perrita, GiGi, lo suficientemente fuerte como para hacerla volar.

Un video del incidente circuló en las plataformas de redes sociales.

"Queremos asegurarles a todos que Gigi está a salvo en casa esta noche mientras los dos sospechosos están actualmente en la cárcel del condado", dijo el PPD en las redes sociales.

Lopes afirma que el incidente comenzó cuando se enfrentó a su vecina de 68 años después de que ella atropelló su planta. Lopes dijo que lo siguiente que supo fue que la hija y la nieta de la mujer se acercaron y comenzaron a amenazarlo con una pistola. Fue entonces cuando recogió a su perro Miko, de 17 años, para entrar y llamar a la policía.

Lopes dijo que fue entonces cuando la mujer le dijo a su hija que pateara a GiGi.

Sin embargo, la vecina de Lopes, Susie Ashley, dijo que el video no cuenta toda la historia. Ashley, la abuela que, según Lopes, atropelló su planta, afirmó que el dueño del perro fue el agresor e insistió en que su hija no tenía un arma. No estaba de acuerdo con que su nieta pateara al perro, pero creía que era un reflejo.

"Mi nieta se molestó porque él le hablaba así a su mamá", le dijo a NBC Bay Area a principios de esta semana. "Pateó al perro fuera del camino. El perro venía hacia mi nieta y eso fue lo que sucedió".

Desde entonces, Lopes ha iniciado una campaña de GoFundMe para ayudar a pagar las facturas del veterinario y reza para que GiGi se recupere.