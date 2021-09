Área de la Bahía: menos del 50% de los electores han votado en las elecciones revocatorias

Faltan solo horas para que se lleven a cabo las elecciones en la que los californianos decidirán si el gobernador Newsom continuará o no ejerciendo sus funciones.

En el Área de la Bahía, menos del 50% de los electores han votado.

“Hemos recibido ya más del 43% de las boletas que se mandaron en el condado Santa Clara”, aseguró Liz Obviedo, coordinadora de Diseño de Boletas Electorales del condado.

Esto significa que han llegado 446,221 boletas electorales por lo que la respuesta de los electores no ha sido la que se esperaba.

“Cada elección no importa si es grande, si es especial es muy importante que la gente salga y vote si no salen y votan y comienza a haber mucha gente que no vota entonces no se va a ser escuchado”, indicó Reyna Miller, vocera del Departamento de Estado de California.

Esta tendencia se está viendo en otros condados de la Bahía.

En San Francisco de las 516,000 boletas que se enviaron, solo han regresado las boletas de 228,000 de los votantes, mientras que el condado San Mateo se han contabilizado 217,000 boletas electorales y en el condado Alameda alrededor 433,000 papeletas.

Expertos aseguran que la comunidad latina es la que menos ha ejercido su derecho al voto.

“Que se está enfocando la gente ahora, en que las escuelas estén seguras para sus hijos, que la pandemia no los impacte aquellos que no tienen trabajo buscar un trabajo que les puede ayudar sobrevivir y hay personas arriesgadas a perder su casa aunado a que la elección viene en una fecha que nunca la hemos tenido”, dijo Ben Monterroso, vocero de la Organización Poder Latinx.

Sin embargo, aunque el número de personas que ha votado es bajo, aún quienes no lo ha hecho están a tiempo de hacerlo.

“La gente que no se ha registrado todavía está a tiempo, pueden venir aquí o ir a cualquiera de los centros de votación y registrarse el mismo día”, indicó Obviedo.

En el condado Santa Clara los centros electorales estarán abiertos el martes desde las 7:00 a.m., hasta las 8:00 p.m.