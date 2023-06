Policía de Santa Rosa investiga apuñalamiento en popular sendero

Un hombre de unos 30 años fue apuñalado dos veces en el abdomen, mientras caminaba por el sendero Joe Rodota, informó la policía de Santa Rosa

Según el reporte policial, dos hombres adultos, uno de ellos en bicicleta, se acercaron al peatón, que caminaba por este popular sendero, tuvieron una breve interacción y uno de los sospechosos, que tenía la cara parcialmente cubierta, sacó un cuchillo y apuñaló a la víctima. Esto fue a rededor de las 8:00 P.M. el 5 de junio.

No fue sino hasta pasadas las 2:00 A.M. del 6 de junio, que los oficiales arribaron al área de Sebastopol Rd. y Dutton Ave. para atender el caso. Ahí encontraron a la víctima, que sangraba del abdomen y fue transportado a un hospital local para recibir tratamiento adicional con lesiones que no amenazaron su vida.

Los sospechosos huyeron hacia el este del sendero Joe Rodota, no se tiene mayor descripción de ellos. La policía de Santa Rosa pide a cualquier persona que haya presenciado el incidente, o aquellos que viven en el área y tienen cámaras de vigilancia, que se comunique con el Departamento de Policía de Santa Rosa para ayudar a esclarecer este crimen.