Captado en cámara: puma al acecho en Pacífica

Un residente de Pacifica que vio a algunos niños del vecindario andar en bicicleta durante el fin de semana se encontró con una vista sorprendente: un puma vigilando de cerca a los jóvenes.

Timothy Kerrisk estaba viendo a los niños jugar cuando se dio cuenta de que no era el único. Un puma sentado tranquilamente en su propiedad a lo largo de Mason Drive también observaba a los niños ir y venir.

Mientras Kerrisk grababa la escena en su teléfono y les gritaba a los niños que se fueran, el gran felino saltó una cerca hacia el camino de entrada y continuó concentrándose en los niños.

"Estaba aterrorizado", dijo Kerrisk. "Tenía mucho miedo por los niños y era pura adrenalina. Simplemente salí y dije: 'No, no, no, sal'. Y yo lo perseguía como si fuera un gato normal, 'Sal de aquí, vete, vete'. Y afortunadamente siguió adelante ".

El residente Andrew Mooney dijo que la proximidad del puma a los niños es "intensa".

"Probablemente ni siquiera a 20 yardas de un gato tan grande", dijo. "Quiero decir, los he visto antes. Tenemos mucha vida salvaje aquí. Pero nunca tan cerca".

El Proyecto Puma del Área de la Bahía dijo que en realidad ha estado rastreando al puma. El grupo lo llamó un "observador de personas".

Muchos animales se han sido ​​de sus hábitats habituales por los recientes incendios forestales, pero el Proyecto Puma dijo que la gente no debería entrar en pánico.

"Los residentes deben esperar ver actividad de este gato aquí y allá, pero hasta ahora no hay nada anormal, aterrador o amenazante en su comportamiento", dijo Zara McDonald del Proyecto Puma.

Es difícil precisar exactamente por qué un puma o un grupo de pumas aparecerá de repente en un vecindario. Pero sea cual sea la razón, la gente debería darles su espacio.

"Me encantan los pumas. Creo que son hermosos", dijo Kerrisk. "Pero, es un poco diferente cuando están en su patio delantero".