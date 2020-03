Anuncian fondo de ayuda para residentes de Oakland

Libby Schaaf, alcaldesa de Oakland anunció el viernes un fondo de ayuda que será utilizado para las personas más vulnerables durante la crisis del brote de coronavirus que se registra actualmente en la región.

Schaaf informó que hasta el momento han recibido 2,5 millones de dólares en donaciones e hizo un llamado para que los residentes donen a través de https://www.oaklandfund.org/ .

Los fondos serán utilizados para ayudar a las personas de la tercera edad y a las familias que necesitan seguridad alimentaria, pequeñas empresas, organizaciones comunitarias que atienden a residentes sin seguro, organizaciones que brindan refugio y servicios para personas sin hogar. Adicionalmente, el dinero también servirá para que oficiales de policía y socorristas se realicen las pruebas del coronavirus.

"Los habitantes de Oakland se muestran el uno al otro como ninguna otra comunidad", dijo Schaaf. “El impacto repentino e inmediato de COVID-19 ha alterado todos los aspectos de nuestra vida diaria. En estos tiempos sin precedentes, estoy orgullosa de que podamos confiar en nuestra generosa comunidad filantrópica para comenzar este fondo, y estoy agradecida a todos aquellos que contribuirán en los próximos días y semanas para apoyar a Oakland ".

A través de asociaciones como Meals on Wheels cerca de la mitad de los fondos donados por la Fundación Hellman se destinará directamente a la entrega de comidas para personas mayores durante más de un mes.

Otra parte de los fondos servirá como un fondo de emergencia para pequeñas empresas que califiquen para cubrir costos como el alquiler y la nómina de los trabajadores, dando prioridad a los propietarios de negocios de bajos ingresos que puedan tener dificultades para acceder a otras formas de capital.

Los fondos restantes se distribuirán entre otros programas y servicios clave que actualmente se dirigen a algunos de los residentes más vulnerables de Oakland, incluidos aquellos que no tienen seguro, no tienen vivienda, tienen dominio limitado del inglés o no tienen acceso a licencia por enfermedad remunerada.