Anuncian campaña de seguridad para evitar robos en San José

El Departamento de Policía de San José anunció una campaña de prevención para que residentes eviten ser víctimas de robo durante las festividades.

Oficiales acudirán el viernes a las 11:00 a.m., al centro comercial Eastridge ubicado en el 2200 de Eastridge Loop donde llevarán a cabo la campaña “Remove It or Lose It”.

Autoridades informaron que los agentes estarán repartiendo caramelos y ofreciendo recomendaciones a los residentes sobre lo que deben hacer para evitar ser víctimas de robo.

Entre los consejos que los oficiales están dando se encuentran: no dejar artículos de valor dentro del vehículo y a la vista de todos, cerciórate de cerrar el vehículo incluso si te alejarás del mismo solo por minutos, si vas a colocar paquetes en la maleta del automóvil hazlo antes de llegar a tu destino, lleva contigo todas tus pertenencias incluyendo el control remoto de tu garaje.

La policía indicó que además de esta campaña, han incrementado el patrullaje en los centros comerciales.

“Remove It or Lose It” se lleva a cabo con la colaboracion de la policía Fremont Newark, Santa Clara y Milpitas.