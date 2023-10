Inquilinos que sufran abusos por parte de propietarios serán protegidos en Antioch

El Concilio de Antioch aprobó el jueves una nueva protección para inquilinos conocida como Ley Contra el Acoso (TAHO, por sus siglas en inglés).

TAHO brindará protecciones legales adicionales a las familias que enfrentan abuso a manos de su arrendador o administrador de una propiedad.

Teresa Farias, inquilina, asegura que el dueño de la casa donde vive y donde paga renta mensual no le permitió vivir allí mientras hacían renovaciones al inmueble.

"Nos pedían que saliéramos a las 7:00 a.m., y no teníamos a dónde ir, me fui a la oficina con mis pequeños y acostarlos en el piso", dijo Teresa.

Sin embargo, este calvario por el que pasó Teresa ya lo dejarán de vivir inquilinos que se encuentran en situaciones similares, algo que organizaciones comunitarias celebran.

"Los abusos que hemos visto incumplen con su privacidad los propietarios monitorean quién entra y sale, no están haciendo las reparaciones necesarias, viven con moho, plaga, ratas", explicó Gaby Rivas, vocera de Rising Juntos.

Lamar Thorpe, alcalde de la ciudad, aseguró que Antioch es una de las pocas ciudades en California en ofrecer estas protecciones.

Thorpe explicó que quien incumpla esta ley enfrentará multas de $10,000.

El alcalde también aseguró que hay posibilidad de llevar casos a los tribunales.

Algunos residentes del condado Contra Costa esperan que esta ordenanza se expanda a otras ciudades.

"Me estoy uniendo a la organización Rising para ver si lo expandimos a Pittsburg", afirmó Dulce Bernal, residente de Pittsburg.

Si tienes una denuncia puedes dirigirte a la Oficina del Abogado de la ciudad. Es importante destacar que no importa el estatus migratorio de la persona.