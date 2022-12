Espectacular casa adornada con más de 35,000 luces de navidad y personajes de Disney en Antioch

La navidad de pie para que residentes sean los más creativos que puedan cuando se trata de adornar sus casas y ofrecer un poco de entretenimiento a quienes los visitan.

En Antioch, la familia Vistalli tomó la iniciativa de decorar su casa combinando más de 35,000 luces de navidad con personajes de Disney, pero la idea no solo busca mostrar creatividad, si no también, ofrecer una mano amiga a quienes lo necesitan.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

La policía de Antioch invitó a los residentes a través de una publicación en redes sociales para que acudan a un evento de recaudación que los Vitalli llevarán a cabo el sábado desde las 5:30 p.m., hasta las 9:00 p.m.

“Da un paseo en auto por la "Casa Disney" en 3732 Colonial Court en Antioch. Esta espectacular casa tiene más de 35,000 luces. La familia y los amigos de Vistalli estarán disponibles para recolectar nuevos juguetes sin envolver, así como nuevas mantas, guantes, calcetines, sombreros y bufandas que se donarán a nuestro evento Help for the Holidays, que brindará ayuda adicional para aquellos que luchan en esta temporada navideña”, se lee en la publicación.

Así que, si buscas algo qué hacer con tu familia el sábado qué mejor actividad que visitar esta casa, tomarte fotos y aprovechar de donar para ayudar a los más necesitados.